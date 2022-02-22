الامارات | مصممات هاويات يقتحمن عالم الموضة سعياً إلى أزياء مستدامة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصممات هاويات يقتحمن عالم الموضة سعياً إلى أزياء مستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من السراويل الرياضية المريحة إلى فساتين الصيف، صنعت ليا بايكر بنفسها في شقتها اللندنية معظم ما تحويه خزانة ملابسها، وباتت بذلك واحدة من مجموعة خياطات شابات هاويات ينتقدن أوساط الموضة ويأخذن عليها ما تسببه من أضرار للبيئة.

وتقول ليا بايكر، وهي طالبة دكتوراه في علم الأعصاب تبلغ 29 عاماً: «أردت أن أصبح مستقلةً عن الملابس الجاهزة». ومثّل رفضها لـ«الموضة السريعة» التي تشمل ملابس رخيصة تُرمى بسرعة نقطة انطلاق لها في تصنيع الملابس.

وبعد أربع سنوات، أصبح نحو 80% من الملابس داخل خزانتها من نتاج يديها، بدءاً من ملابس النوم وصولاً إلى المعاطف الصوفية الطويلة، ومروراً بسراويل الجينز المصنوعة من بقايا قماش الدنيم التي جمعتها من أفراد عائلتها.

وتمثل صناعة الأزياء والمنسوجات ثالث أكثر القطاعات تلويثاً في العالم بعد قطاعي الغذاء والبناء.

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