الامارات | «الصيد الأكبر» يعود بدورته الخامسة إلى «الواجهة البحرية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيد الأكبر» يعود بدورته الخامسة إلى «الواجهة البحرية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «ماركت الواجهة البحرية»، عن استعدادها لإطلاق فعاليات الدورة السنوية الخامسة من مهرجان الصيد الأكبر الشهير، يوم غد، من الساعة 6:30 مساءً حتى الساعة 10:00 مساءً.

واحتفالاً بمرور خمس سنوات على تأسيس مهرجان الصيد الأكبر ستجمع «ماركت الواجهة البحرية» أفراد المجتمع للاحتفاء بقطاع الصيد البحري في الإمارات، الذي يعتبر من التقاليد المتأصلة في ثقافة الدولة، إضافة إلى تكريم جهود مجتمع الصيد البحري، الهادفة إلى الارتقاء بمكانة «الماركت». وسيحظى زوّار «ماركت الواجهة البحرية» بفرصة رؤية الصياد الفائز عند عودته لوزن ما اصطاده، حيث سيتم تكريمه ومنحه جائزة خاصة من «ماركت الواجهة البحرية»، بينما سيتم تقديم الدروع والميداليات التذكارية لبقية المتسابقين والمشاركين.

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