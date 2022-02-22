الامارات | 200 طائر بحري نافقة على ساحل الدنمارك

شكرا لقرائتكم خبر عن 200 طائر بحري نافقة على ساحل الدنمارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جمعية علم الطيور الدنماركية، أمس، اكتشاف ما يقرب من 200 طائر بحري نافقة أو تحتضر على الساحل الدنماركي خلال أسبوع واحد.

وقالت الجمعية إن خبير الطيور كيم فيشر، عثر على الطيور التي نفقت بالفعل والطيور التي تحتضر على طول الساحل الغربي لجزيرة فانو الواقعة في بحر الشمال. من بين الطيور 175 من طيور الجلموت، بالإضافة إلى عدد من طيور البفن والفولمار. ويشتبه فيشر في أن الطيور هلكت جوعاً. ونقل عنه القول في بيان صحافي إن جميعها تقريباً لديها ريش جديد، لكنها جميعاً مصابة بهزال شديد. وأعرب الخبير عن مخاوفه من أن تكون الطيور التي تم اكتشافها في «فانو» ليست سوى نسبة صغيرة من العدد الفعلي للطيور النافقة.

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