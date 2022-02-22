الامارات | بريطانيا تلغي العزل الذاتي بعد ثبوت الإصابة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلغي العزل الذاتي بعد ثبوت الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا ستلغي الشرط القانوني الخاص بالعزل الذاتي لمن تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتباراً من 24 فبراير الجاري.

وقال جونسون أمام البرلمان: "سنلغي جميع القيود المحلية المتبقية في القانون. واعتبارا من يوم الخميس القادم، 24 فبراير، سنلغي المطلب القانوني الخاص بالعزل الذاتي بعد نتيجة الفحص الإيجابي لفيروس كورونا".

وأضاف: "حتى الأول من أبريل سنواصل تقديم النصح لمن تثبت إصابتهم بالفيروس بالتزام المنازل. ولكن بعد ذلك، سنشجع من يعانون من أعراض فيروس كورونا بالاضطلاع بمسؤوليتهم الشخصية".

وقال جونسون أيضا إن الفحوص الجماعية المجانية لكشف الإصابة بفيروس كورونا ستتوقف اعتبارا من أول أبريل، ولكنها ستظل متاحة للفئات الأكثر عرضة للخطر أما الباقون ممن هم في حاجة إليها فيمكنهم دفع ثمنها.

وتابع جونسون أمام البرلمان: "اعتبارا من أول أبريل، بعد انتهاء فصل الشتاء ومع ضعف قدرة الفيروس على الانتشار، سنقوم بوقف الاختبارات المجانية للعامة بوجود أعراض أو بدونها".

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