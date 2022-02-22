لماذا تنمو أظافر القدم للداخل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأخصائيّ العناية بالأقدام إن نمو أظافر القدم للداخل يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنه يسبب ألما شديدا أثناء المشي، بالإضافة إلى احمرار وتورم الإصبع.

وأوضحت الرابطة أن نمو أظافر القدم للداخل له أسباب عدة تتمثل في العوامل الوراثية وارتداء الأحذية الضيقة وفرط تعرق الأقدام وتقليم الأظافر بشكل قصير للغاية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع نمو أظافر القدم للداخل إلى بعض الأمراض كالسِمنة وداء السكري والأمراض، التي تؤدي إلى احتباس الماء في الأقدام كقصور القلب وقصور الكلى وضعف الأوردة في الساق.

وأشارت الرابطة إلى أنه يتم علاج نمو أظافر القدم للداخل بواسطة الأقواس التصحيحة، والتي تساعد الظفر على النمو في الاتجاه الطبيعي.

وللوقاية من نمو أظافر القدم للداخل ينبغي الحرص على ارتداء أحذية ذات مقاس مناسب، مع مراعاة عدم تقليم الأظافر بشكل قصير للغاية.