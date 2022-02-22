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توقعات الأبراج وحظك اليوم 22-2 تحسن مالي لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365"يقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

- برج الحمل:

مهنياً برج الحمل: أنت ليس راضيًا عن وجودك في وظيفتك، كن صبور.

عاطفياً: تبذل مجهود إضافيا للتعبير عن مشاعره لأحد الأشخاص.

مالياً: تخطط لكسب مزيد من الأموال.

- برج الثور:

مهنياً برج الثور: عليك الانتباه لعلاقاتك الإنسانية حتى لا تفقد حب أصدقائك في العمل.

عاطفياً: تشعر ببعض القلق تجاه شريك حياتك.

مالياً: لا تقلق بشأن أوضاعك المالية، ستتحسن الأحوال قريباً.

- برج الجوزاء:

مهنياً برج الجوزاء: ابذل جهدًا أكبر في عملك، بدلا من التركيز على مشاكلك الشخصية.

عاطفياً: تشعر اليوم بالملل تجاه شريك الحياة.

مالياً: تؤثر بعض القرارات التي تتخذها على الأحوال المادية لديك.

- برج السرطان:

مهنياً برج السرطان: تستطيع اليوم إنجاز مزيد من المهام الصعبة.

عاطفياً: تواجهك بعض الصعوبات مع شريكك، ما يسبب لك الضغط النفسي.

مالياً: لا داعي للقلق ستتحسن الأحوال قريبا وستشعر بالراحة.

- برج الأسد:

مهنياً برج الأسد: طاقتك الجسدية قوية، ما يمنحك القدرة على تحقيق أهدافك.

عاطفياً: يعد اليوم وقتًا رائعًا لتقييم علاقتك بالطرف الآخر.

مالياً: ترغب في البدء في عمل تجاري جديد لزيادة دخلك اليومي.

- برج العذراء:

مهنياً برج العذراء: تشعر بالتوتر نتيجة لحدوث بعض الخلافات بينك وبين زملائك في العمل.

عاطفياً: تشعر اليوم بالاستقرار العاطفي مع شريك حياتك.

مالياً: ترغب في شراء العديد من الأشياء ولكن احذر التبذير.

- برج الميزان:

مهنياً برج الميزان: حان الوقت لتحقيق أهدافك التي طالما انتظارتها.

عاطفياً: تستمتع اليوم بقضاء وقت ممتع مليء بالحب والسعادة مع شريكك.

مالياً: يساعدك التركيز على إبداعتك على كسب مزيد من الأموال.

- برج العقرب:

مهنياً برج العقرب: عليك أن تكون اجتماعي أكثر مع زملائك في العمل، لتقوية العلاقات بينكما.

عاطفياً: لا تدع اهتمامك بالآخرين يشغلك عن الاهتمام بشريك حياتك.

مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية.

- برج القوس:

مهنياً برج القوس: تشعر اليوم برغبة في الاقتراب أكثر من أصدقائك في العمل.

عاطفياً: لديك فرصة لمقابلة شخص جديد تشعر معه بالسعادة.

مالياً: تواجهك مشاكل مادية كثيرة، حاول التحلي بالصبر.

- برج الجدي:

مهنياً برج الجدي: تفكر في البحث عن فرصة عمل، لتحسن أحوالك المالية وزيادة دخلك.

عاطفياً: تفكر في الإنفصال عن شريك حياتك، ولكن احذر التسرع في اتخاذ القرارات.

مالياً: لديك طاقة إيجابية رائعة، حاول التفكير في مشاريع تحسن من أوضاعك المالية.

- برج الدلو:

مهنياً برج الدلو: لديك مزيد من القوة العقلية والقدرة على التحمل لحل كل مشاكل العمل.

عاطفياً: تشعر بالاحتياج الشديد للحب، لذلك عليك التفكير بجدية في علاقتك بشريك حياتك

مالياً: تشعر بالتوتر والإنزعاج تجاه أمورك المالية.

- برج الحوت:

مهنياً برج الحوت: اطلب المساعدة من زملائك بدلاً من محاولة العبث بمفردك.

عاطفياً: تزعجك بعض الخلافات والمشاكل مع شربك الحياة، حاول التخلى عن العناد.

مالياً: تمر بضائقة مالية تجعلك تشعر بالإنفعال على من حولك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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