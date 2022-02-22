لمرضى الضغط.. إليكم 5 بدائل صحية تغنيك عن الملح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يحتاج الأكل إلى الكثير من الملح، ليعطي له نكهة وجعله أكثر لذة، ولكن هذا يؤدي إلى الكثير من الأضرار في الجسم وخاصة لمرضى الضغط.

وللحد من هذه المشاكل التي من الممكن أن تتسبب في أذيتك، نعرض لكم بعض البدائل الطبيعية التي تغنيك عن الملح، وذلك وفقا لما ذكره موقع "webteb".

- الفلفل الأسود

يمكنك استخدام الفلفل الأسود عند طهي الطعام، حيث إن إضافة القليل منه يغنيك عن الملح، عن طريق طحن حبوبه وإضافتها إلى الصلصة أو طبق الشوربة الخاصة بك، حيث يمنحك الاستمتاع بمذاق جيد.

- القرفة

القرفة من التوابل المهمة لطهي الطعام، ويمكنك استخدامها كبديل للملح في طعامك مثل أطباق الدجاج واللحم والأرز، فهي تعطي له مذاقا رائعا.

-الأعشاب الطبيعية والمجففة

تعتبر الأعشاب الطبيعية بمختلف أنواعها من الطرق الصحية الأخرى، التي يمكنك اللجوء إليها لإضافة نكهة لطعامك دون ملح، مثل الريحان والروزماري والزعتر وورق اللورا والنعناع والكزبرة والبقدونس وجوزة الطيب.

وتعمل هذه الأعشاب كمضاد طبيعي للأكسدة، وتحمي القلب من الأمراض، فضلًا عن أنها مفيدة للمعدة.

- البابريكا

هي أحد التوابل ذات لون أحمر تشبه الفلفل الحار بلونها الأحمر وطعمها الحار، ويمكنك إضافتها لوصفات الدجاج المشوي واللحم الضأن والسمك وصلصة المكرونة والأرز، وتعطي للطعام مذاقًا شهيًا، فهي مفيدة لمرضى القولون.

- الليمون

الطعم اللاذع في الليمون يجعله بديلا جيدا للملح، ويمكن استخدمه عند تتبيل الدجاج واللحم والشوربة، حيث يعمل كمضاد للأكسدة ومصدر لفيتامين "C"، ولكن يجب أيضا استخدامه بحرص وعدم الإكثار منه، حتى لا يتسبب في قرحة للمعدة.

- القرنفل

القرنفل يعطي طعم رائع ورائحة للطعام، ويمكنك استخدامه كبديل للملح، حيث يساعد على تقوية المناعة، ويعزز عملية الهضم ووظائف الكبد، ويحمي من الإصابة بالإمساك والانتفاخ.

- الحبهان

يعتبر الحبهان بديل ممتاز للملح، وإضافته للطعام تمنحه مذاقًا قويًا رائعًا، كما أنه يساعد في حل مشاكل الهضم، تقلصات المعدة والإمساك.



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