من مشروب الليمون إلى الكمون.. تركيبات غذائية تساعد على إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تعلم أن الحصول على المشروبات التي تعتمد على الماء لفقدان الوزن هو وسيلة أكثر فعالية من الطرق الدوائية؟، هذه متاحة بسهولة؛ ثانيًا، فهي متوفرة بكثرة والثالثة يمكن إجراؤها في لمح البصر.

غالبًا ما يتم التغاضي عن زيادة الوزن، حتى تبدأ في التأثير على النظام البيولوجي والمظهر، لذلك، من اللحظة التي يشعر فيها المرء أن الوزن قد تجاوز الحد الطبيعي، يميل المرء إلى اتباع كل شيء - الصواب والخطأ - لإسقاط الكيلوجرامات.

إذا تركت دون إدارة، لا يمكن التخلص من الوزن الزائد بين عشية وضحاها، يحتاج المرء إلى أن يكون متسقًا عند اتباع خطوات إنقاص الوزن.

تقنيات فقدان الوزن غير الطبية تحتاج إلى اتباعها، على عكس التقنيات الطبية، تستخدم هذه الطرق الأطعمة الغنية بالمغذيات والمكملات والمشروبات للتحكم في الوزن، ومن ثم، فإن الالتزام هو المفتاح، وفقا لموقع timesofindia.

الماء

لطالما كان الماء المنقذ للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لا شيء يمكنه التحكم في الوزن مثل الماء، لا يساعد تناول الماء بانتظام على التحكم في الوزن فحسب، بل ينظف الجسم أيضًا من الداخل.

يقول خبراء الصحة إنه يجب على المرء شرب 2-3 لترات على الأقل من الماء يوميًا، للتأكد من أخذ كمية كافية من الماء في يوم واحد، يمكن تقسيم هذه اللترات إلى أجزاء صغيرة، وتوزيعها على مدار اليوم في شكل جداول زمنية صغيرة.

الماء لإنقاص الوزن

عندما يقترن الماء بالتوابل والأعشاب المحملة بالمغذيات، لا يمكن أن يحدث شيء خطأ.

على الرغم من اختيار مياه التخلص من السموم دائمًا، إلا أن توفر الفواكه والخضروات يمثل مشكلة في معظم الأحيان، العديد من الفواكه والخضروات الموسمية التي تستخدم في ماء الديتوكس ليس لها بديل، لذلك من الضروري الاستفادة مما هو متاح في متناول اليد.

مشروب الليمون

فوائد مشروب الليمون على وزن الجسم لا تحتاج إلى وصف، هذه الحمضيات مهمة لأولئك الذين يخططون لفقدان الوزن.

الليمون يساعد في التمثيل الغذائي، يوصي الخبراء بتناول عصير الليمون الدافئ في الصباح، يمكنك إضافة العسل إليه أيضًا، ومع ذلك، يجب توخي الحذر أثناء تناوله والتأكد من عدم المبالغة فيه، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل الحموضة.

مشروب الكمون

يشتهر الكمون برائحته وأيضًا بقيمه الطبية، وفقًا لأخصائية التغذية ميشا أرورا، الكمون منخفض السعرات الحرارية، فهو يساعد على الهضم، ويزيد من التمثيل الغذائي، ويزيل السموم من الجسم، وله خصائص مضادة للالتهابات ويبني المناعة.

انقع ملعقة كبيرة من الكمون في كوب من الماء أثناء الليل، في صباح اليوم التالي، صفي الماء وأزل البذور واشرب، يمكنك أيضًا غليه وإضافة نكهات مثل الليمون أو الزنجبيل أو العسل إليه.

مشروب الشمر

بينما تفضلون جميعًا تناول القليل منه بعد الوجبة، هل تعلمون أن مشروب الشمر المنقوع طوال الليل يساعد في إنقاص الوزن؟

انقع ملعقة كبيرة من بذور الشمر في الماء وفي صباح اليوم التالي صفي الماء واشربه، يمكنك شربه مرتين في اليوم - صباحًا ومساءً - كبديل للشاي.

مشروب الزنجبيل

تساعد هذه العشبة المفضلة في إدارة الوزن أيضًا، يمكن أن يساعد تناول مشروب الزنجبيل الفاتر في الصباح على إنقاص الوزن. وفقًا لتقرير نشره Healthline ، "تشير الأبحاث إلى أن السمنة يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وينتج الإجهاد التأكسدي عن تلف الجذور الحرة في الجسم.

تساعد خصائص الزنجبيل المضادة للأكسدة في السيطرة على هذه الجذور الحرة، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات أن تكافح الالتهاب".



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