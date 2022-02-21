غدا 22-2-2022: أعرف ماذا يعني هذا التاريخ.. وإليك ما يجب أن تفعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

التواريخ المميزة تخطى باهتمام خاص، وكثيرون من الأشخاص يعتقدون أنها لا تتكرر كثيرا، وهو ما يعتبرونها التاريخ الأفضل لتوثيق المناسب الخاصة مثل حفلات الخطوبة والزواج وعقد القران أو حتى إقامة مشروع جديد أو خروجة مميزة وغيرها.

وفي هذا الإطار نستعرض لكم ماذا يعني هذا التاريخ في علم الأعداد، وماهي الطقوس الخاصة به، وما الذي يمكن أن نفعله في هذا التاريخ، وفق لما ذكرته خبيرة علم الطاقة مني السعيد الغضبان.

- ماذا يعني هذا التاريخ في علم الأعداد؟

تقول مني: "تاريخ 22-2-2022 أقوي تدفق يمكن أن يغير حياتك، فهو يسمي بتاريخ المرآة، والتاريخ المتناظر".

وتابعت: "يشير الرقم 2 في علم الأعداد إلى طاقة الإزدواجية والشراكة والعلاقة والتوازن، ويطلق علماء الأعداد على هذا اليوم اسم سحري ويربطونه بأحداث الكرمية التي يمكن أن تغير مصير الشخص بشكل جذري، ويمكنك أيضا أداء الطقوس، لأن طاقة اليوم ستحدث تغييرات إيجابية للمستقبل".

بالإضافة إلى ذلك، رقم 2 يرمز إلى الانسجام والحب والصداقة والدبلوماسية، لذا من الضروري بناء العلاقات واستعادة الروابط المفقودة، وقضاء الوقت مع العائلة والأحباء.

- بعض النصائح التي يجب اتباعها في هذا اليوم المميز:

1- ضع خططا للشهر التالي أو حتى العام المقبل.

2- حدد أهدافك، واستراتيجية لأعمالك.

3- افعل شيئا لك شخصيا مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو السينما، أو سبا.

4- حاول قضاء اليوم في أجواء من الود والتفاهم المتبادل مع الأشخاص المقربين إليك.

5 - من الضروري بناء علاقات مع أولئك اللذين فقدت التواصل معهم منذ فترة طويلة بسبب الخلافات.

6- تمني أمنية في هذا التاريخ المميز.

- الطقوس التي يجب اتباعها في هذا اليوم:

تقول أيضا: " يمكنك أن تعيش كل مظالمك في هذا اليوم، وتتعلم سر الغفران عن طريق اتباع هذه النصائح التالية".

1- اكتب على قطعة من الورق كل مخاوفك وقلقك وآلامك غير المعلنة.

2-خذ طبقا من المعدن أو الخزف.

3- إشعال النار في هذه الورقة بعد أن تكتب عليها "أخفض استيائي، وأفتح الأبواب لعام جديد، وأعدك بأن أومن بنفسي".

4- وبعد احتراقها، عليك أن تدفنها في الأرض، وستبدأ حياتك في التغيير نحو الأفضل، لأن الكون سيساعدك على المضي قدما.



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