غذاء العقل.. 7 أمور افعلها باستمرار لتجنب الإصابة بألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر مرض ألزهايمر مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الأداء المعرفي للشخص، مثل الذاكرة والتفكير والتركيز وقدرات حل المشكلات واستخدام اللغة والإدراك البصري.

ويكون الدماغ هو العضو الأكثر تعقيدًا في جسم الإنسان كله وأهميته، لذا من الضروري أن يكون في حالة عمل كاملة.

وفي التقرير نعرض بعض من التمارين التي يجب ممارستها لحماية نفسك من الإصابة بمرض ألزهايمر، وذلك كما ذكر في موقع "timesofindia".

- الشطرنج

تتطلب تلك اللعبة بذل مجهود ذهني وتنمية مهارات حل المشكلات والتخطيط، حيث يتطلب الشطرنج مستوى متقدما من التفكير التحليلي، ومراعاة الانتباه لحركات نقل قطع فريق الخصم، لهذه الأسباب تعتبر هذه اللعبة من التمارين الممتازة للصحة العقلية لمن يمارسها.

- ألعاب الفيديو والإنترنت

على الرغم من ما هو شائع عن ألعاب الفيديو والإنترنت من تأثيرات سلبية على الأطفال، فإنها توفر مساحة من التمرين للعقل إذا تمت ممارستها دون لفترات معتدلة، وذلك لتجنب آثارها السلبية والتي من بينها أضرار الأشعة الصادرة من الأجهزة الإلكترونية.

- الألغاز

يندرج تحتها حل الألغاز المكونة من قطع كرتونية أو بلاستيكية، وكذلك الكلمات المتقاطعة ولعبة السودوكو، حيث يكمن سر تلك الألعاب في أنها تتطلب جهد ذهني وتفكير، ما يضع المخ في وضع العمل لفترات، وهو ما يحمي خلاياه من التلف.

-الموسيقى والرقص

لا يخفى على أحد دور الموسيقى والرقص في تحسين الحالة المزاجية، لكنهما أيضا يساعدان على إنقاذ من يمارسهما من مخاطر التدهور المعرفي الناتج عن تلف خلايا الدماغ، حيث يعمل الاستماع إلى الموسيقى على تنشيط العقل وحاسة السمع، فيما يعمل الرقص، على تنمية مهارة التنسيق بين حركة اليدين والقدمين والعين ونشاط الدماغ.

- القراءة والكتابة

تنطوي أنشطة القراءة والكتابة على عدد من الفوائد الذهنية والنفسية، فضلا عن دورها في توسيع مدارك الإنسان وثقل مواهبه، ويمكن من خلال المواظبة على القارة والكتابة الحفاظ على وظائف الدماغ مثل الرؤية واللغة والتنسيق المعرفي، ما يساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ وحماية خلاياه من التلف والضمور.

- التأمل واليوجا

هناك تمارين جسدية غير شاقة لها فوائد كبيرة على صح العقل والكفاءة الذهنية، من بين تلك التمارين المشي معتدل السرعة، والتأمل واليوغا، والتي تعمل على تحسين معدل التنفس، ما يحقق في النهاية الهدف في تراجع تلف الخلايا والحفاظ على الأوعية الدموية في الدماغ نشطة.

- الأعمال الفنية واليدوية

الانهماك وقضاء الوقت في ممارسة الأعمال الفنية واليدوية مثل الرسم والحياكة والنحت والحرف الورقية أو أي نشاط يمزج بين النشاط الحركي والحس الفني، من شأنه المساعدة في تنشيط خلايا المخ، وتحسين كفاءته، فضلا عما يحصل عليه الإنسان من متعة وتسلية وربما إنتاج ينتفع به ماديا.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية ومعرفة كيف تحافظ على صحتك الجسدية والنفسية.. اضغط هنا