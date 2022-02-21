كورونا اليوم: تأثير جديد وغير متوقع لـ أوميكرون.. وخطوات متسارعة نحو التعايش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

قواعد الوقاية بين طلاب المدارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان قواعد الوقاية من كورونا داخل المدرسة، حيث تمثلت في ضرورة الاهتمام بغسيل اليد بالماء والصابون للوقاية من جميع الأمراض الصدرية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الحرص على استخدام الأدوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الآخرين بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن المصافحة والترحيب من بعيد فضلا عن التهوية الطبيعية للفصول، وأوضحت أهمية عدم لمس حروف السلالم المدرسية مع ترك مسافة كبيرة والاستمرار في ممارسة الرياضة والبعد عن الزحام وتناول طعام صحى.

دولة تغير قواعد التطعيم

أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أنها بصدد تغيير قواعد التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) في مسعى لزيادة أعداد متلقي التطعيم، مع تباطؤ عملية التطعيم في الدولة التي تمتلك مخزونا وافرا من اللقاحات.

وقالت الوزارة، في بيان بحسب موقع "نيوز 24" الإخباري الجنوب أفريقي، إن حكومة جنوب إفريقيا ستقلص الفترة الفاصلة بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر من 42 إلى 21 يوما، وستسمح للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من فايزر بالحصول على جرعة معززة بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية بدلا من ستة أشهر، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أنه سيتم توفير خيار "مزج" الجرعات المعززة، مع إعطاء البالغين - الذين تم إعطاؤهم جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون - إما جرعة معززة من جونسون آند جونسون أو فايزر بعد شهرين، وسيتم السماح للبالغين الذين تلقوا جرعتين من فايزر بجرعة جونسون آند جونسون وكذلك فايزر كجرعة ثالثة.

هل يصيب "أوميكرون" أذني الإنسان؟

قال أخصائي الأنف والأذن والحنجرة د. فلاديمير زايتسيف إن متحور "أوميكرون" يؤثر في الكثير من الأحيان على الأذنين.

وأوضح قائلا:" نعم، للأسف، هذا صحيح، وهذه ميزة جديدة إلى حد ما اعتبرها عارضا جديدا. وإذا كان كل شيء في وقت سابق يبدأ مع التهاب الحلق، وظاهرة التهاب جيوب الأنف، عندما كان الأنف محشوا، وكانت هناك إفرازات من الأنف، لكن الآن نسجل قصة جديدة، وهي انسداد الأذنين. وجاءت القصة أولا من الأطباء أنفسهم، الذين يعملون في المنطقة الحمراء (منطقة المرضى المصابين بفيروس كورونا) أو مع المرضى الذين يعانون من "أوميكرون "، وفقا لروسيا اليوم.

العالم يتعافى من كورونا.. خطوات متسارعة نحو التعايش

تتسارع الخطوات حول العالم للدخول في مرحلة التعايش مع فيروس كورونا، حيث تخلصت عدد من الدول بالفعل من الإجراءات الاحترازية، فيما تتجه دول أخرى للتخلص من كل القيود التي فرضتها الجائحة على مدار أكثر من سنتين، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وتعيد أستراليا، فتح حدودها مع الخارج أمام جميع السياح المطعمين، بعد نحو عامين من فرض أحد أكثر قيود السفر صرامة في العالم للحد من تفشي كوفيد-19.

واستعادت الشرطة الكندية السيطرة بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا بعد شلّه لمدة 24 يوما بسبب احتجاج سائقي الشاحنات المعارضين لسياسة الحكومة في احتواء وباء كوفيد-19.

وأوردت السلطات ظهر الأحد، أنها قبضت على 190 متظاهرا وأزاحت نحو 50 عربة أطلقت العنان لأبواقها لأسابيع في المدينة المعروفة بهدوئها.

وفي بريطانيا، أعلن القصر الملكي إصابة الملكة إليزابيث الثانية، البالغة 95 عاما، بكوفيد-19 الأحد، موضحا أنها تعاني من أعراض "خفيفة" أشبه بنزلة البرد.

وبموجب خطة "التعايش مع كوفيد" تسعى الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل إلى وضع حد لمفاعيل قانونية تفرض على المصابين بكوفيد-19 حجر أنفسهم. ويمكن أن يلقي رئيس الوزراء بوريس جونسون كلمة أمام البرلمان بهذا الصدد.

وبحسب الحكومة سيطلب من السلطات المحلية التعامل مع أي تفش جديد بموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، ومن المتوقع أن تضع حدا لحملة الفحوص المجانية بعدما ألغت إلزامية وضع الكمامة في الأماكن العامة.

اختتام أولمبياد بكين

أُعلن اختتام أولمبياد الألعاب الشتوية في بكين على الاستاد الوطني بعد 16 يومًا من النجاحات الرياضية وفقاعة صحية، وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026.

وعلى الرغم من المقاطعة الدبلوماسية والتهديد الوبائي، نجحت الصين في تنظيم الأولمبياد في ظل "الظروف الصعبة" والافتقار أحيانا إلى الحماسة.

رفع القيود في فرنسا منتصف مارس

وفي فرنسا، أكد وزير الصحة اوليفييه فيران،أن موجة الوباء المرتبطة بالمتحور أوميكرون "تنحسر" لكن الموعد المقبل لرفع القيود لا يزال في "منتصف مارس" بسبب "وجود عدد كبير جدًا" من المرضى في المستشفيات.



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