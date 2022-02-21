فتاة خسرت 50 كيلو في 14 شهرا.. ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعرضت سوستيدا موهنتي الفتاة الهندية البالغة من العمر 19 سنة للتنمر من الآخرين بسبب زيادة وزنها، في حين أنها تؤمن بعدم إعطاء أي أهمية للأشخاص الذين ينتقدون البعض بسبب مظهرهم، لكنها أدركت قيمة اللياقة البدنية والوزن المثالي، خاصة بعد تشخيص إصابتها بمرض PCOD ومرض السكري.

ومع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة، خسرت 50 كيلو من وزنها في 14 شهر، فكيف ذلك؟ هذا ما نستعرضه وفقا لموقع "timesofindia".

الاسم: سوستيدا موهنتي.

المهنة: طالبة.

العمر: 19 سنة.

الطول: 162 سم

المدينة: بوبانسوار في الهند.

أعلى وزن تم تسجيله: 104 كيلو.

تم خسارة الوزن: 50 كيلو.

المدة التي استغرقتها لإنقاص وزني: 14 شهرًا.

- نقطة التحول:

تقول سوستيدا: "بعد تشخيص إصابتي بالـ PCOD ومرض السكري في هذه السن المبكر، لم أستطع الجلوس وعدم القيام بأي شيء، لذا قررت إجراء تغييرات على نظامي الغذائي، وانغمست في التمارين والرقص لإنقاص وزني".

- النظام الغذائي المتبع:

الإفطار: عدم تناول أي شيء في هذا الوقت بسبب الصيام المتقطع.

الغداء: الأرز البني، والكاري الغني بالبروتين الخفيف مثل قطع الصويا، والمشروم.

العشاء: مخفوق البروتين الذي يحتوي على مسحوق البروتين وبذور الشيا المنقوعة وحليب الصويا، إلى جانب ذلك، المكسرات المحمصة والفواكه المجففة والبذور المختلطة.

وجبة قبل التمرين: تفاح، عنب أحمر، كيوي، مكسرات.

- نظام التمرين:

ممارسة رياضي الشمي من 6000 إلى 15000 خطوة، والانغماس في رقص بوليوود لمدة ساعة واحدة وتمارين القوة لمدة 15 دقيقة يوميًا.

- أسرار اللياقة التي كشفت عنها:

توضح: "لفقدان الوزن بشكل كبير، عليك التركيز على الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وتمارين القلب، فإذا كان هدفك هو التخلص من بعض الكيلوجرامات، فركز أكثر على تناول البروتين، واحصل على 1000-1200 سعرة حرارية على الأقل يوميًا".

وتابعت: "الصوم المتقطع يصنع العجائب، والقيام بممارسة تمارين القوة لتجنب فقدان كتلة العضلات وتناول الشاي الأخضر بعد الوجبة الأخيرة".

- كيف أبقى متحمسة؟

كلما شعرت بالإحباط، تذكرت الهدف الذي حددته لنفسي.

- ما أصعب مرحلة مررت بها بسبب زيادة الوزن؟

لم يكن هناك ما هو صعب باستثناء حقيقة أن بعض الأشخاص قاموا بإهانتي وجعلوني أشعر بالخوف، ومع ذلك، لا يجب إعطاء أهمية للذين يتنمرون، يجب الجلوس مع أولئك الذين يدعمون.

- ما التغييرات التي قمت بها في نمط حياتك؟

تقول الفتاة "من أسلوب حياة غير مستقر، تحولت إلى أسلوب حياة نشط، من العقلية السلبية، تحولت إلى العقلية الإيجابية".

- الدروس المستفادة من إنقاص الوزن:

من السهل أن تفقد المزيد من الوزن في البداية، ولكن فيما بعد، يجب بذل جهود إضافية لتحقيق وزنك المثالي.

- من الضروري أن تكون محملا بالطاقة الإيجابية.

- عليك معرفة أهمية التمثيل الغذائي، فأجسامنا لها احتياجات مختلفة، لذا يوصي بوضع أهدافًا واقعية.

- في حياة كل شخص، سيكون هناك دائمًا شخص واحد مثبط يريد إحباطك، ذا أفضل طريقة للتعامل معهم هو تجاهلهم.

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