منها رفع هرمون الذكورة.. إليك فوائد تناول حبتين من القرنفل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

القرنفل واحدة من أشهر البهارات في العالم، بالإضافة إلى المذاق الحلو الذي يمنحه للوصفات والأطباق، فهو معروف جيدًا بخصائصه الطبية.

وفي إطار ذلك، نقدم لكم أبرز الفوائد الصحية التي تعود على صحة الجسم عند تناول عودي قرنفل يومياً، وفق ما ذكر موقع "brightside".

-تخفيف آلام الأسنان

له خصائص مخدرة موضعية، لذا إذا كنت تعاني من ألم في الأسنان، ضع فصًا فوق السن المزعج للتخلص من الانزعاج حتى تذهب لطبيب الأسنان المتخصص.

-يحسن الهضم

يستخدم القرنفل كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، حيث إنه يزيد من إفراز الإنزيمات الهضمية، كما أنه يقلل الغثيان، بالإضافة إلى أنه مليء بالألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك.

-يرفع هرمون التستوستيرون

يساعد تناول حبتين من القرنفل يومياً، على زيادة هرمون التستوستيرون في الجسم، فهو مسؤول على زيادة الحيوانات المنوية، وتحفيز الرغبة الجنسية.

-يقوي العظام والمفاصل

يحتوي القرنفل على عناصر معينة مثل الفلافونويد والمنغنيز والأوجينول التي تعزز صحة العظام والمفاصل، وتزيد هذه المواد من كثافة العظام، وتشارك في تكوين أنسجته، وتنقل المعادن الصحية إليها.

-يقوي جهاز المناعة

يعتبر القرنفل من أفضل الأطعمة التي يمكننا تناولها لدعم المناعة، لأنه يزيد من كمية خلايا الدم البيضاء في الجسم، ما يساعدنا على محاربة العدوى، وذلك بفضل فيتامين سي الذي يحتويه.

-تحفيز الرغبة الجنسية

أثبتت الدراسات والأبحاث التي تم إجرائها في ذلك الشأن، أن القرنفل يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتدعيم صحته الجنسية، وبالتالي زيادة الرغبة الجنسية.

-له خصائص مضادة للجراثيم

اختبرت دراسة أجريت في جامعة بوينس آيرس القرنفل ضد بعض البكتيريا الخطيرة، مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية، وأظهر البحث أن زيت القرنفل كان فعالاً في القضاء على هذه البكتيريا.

-تنظيم نسبة السكر في الدم

يعتبر القرنفل مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم، مثل مرض السكري، لأنه يعمل مثل الأنسولين داخل الجسم، حيث إنه يساعد في تصدير السكر الزائد من دمك إلى خلاياك، واستعادة التوازن، والحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

-مليء بمضادات الأكسدة

القرنفل هو المصدر الغذائي الأول والأكثر فاعلية لمادة البوليفينول، والبوليفينول عبارة عن مغذيات دقيقة لها فوائد كبيرة لجسمنا، فهي تخفض الكولسترول وضغط الدم، وتحسن وظيفة الشرايين ومرونتها، وتزيد من طول العمر.



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