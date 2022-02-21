3 أجزاء من الجسم تتأثر بأمراض الكبد.. هذه الأعراض يجب الانتباه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقوم كبد الشخص بالعديد من الأشياء التي تحافظ على صحتك، يحول العناصر الغذائية إلى مواد كيميائية يحتاجها جسمك، يقوم بتصفية السموم، يساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، لذلك، عندما لا يعمل الكبد بشكل جيد، يمكن أن يؤثر ذلك على جسمك بالكامل.

ويتزايد مرض الكبد مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتعاطون الكحول ولا يدركون حدودهم والأعراض المبكرة التي يتقدم بها المرض، عندما يتطور، قد يترتب على ذلك العديد من العواقب الصحية مع حدوث غالبية الضرر في ثلاثة أجزاء من الجسم.

ولكن ما هي أجزاء الجسم الثلاثة التي تتأثر مع تقدم مرض الكبد؟ .. هذ ما يكشفه موقع express وفقا للطييب فيل داي.

يقول فيل داي: "يمكن أن تؤدي النوبات المنتظمة من الإفراط في شرب الكحوليات إلى أمراض الكبد ومشاكل في القلب والكلى، إنه أحد أكثر أسباب أمراض الكبد شيوعًا، والذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد أو تندب الكبد وفي النهاية فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة".

تشمل المضاعفات الوخيمة لأمراض الكبد الفشل الكبدي الحاد.

يحدث هذا عندما لا يكون لديك مرض كبدي طويل الأمد، ولكن الكبد يتوقف عن العمل في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا.

قد يحدث ذلك بسبب جرعة زائدة من عقار الاسيتامينوفين أو الالتهابات أو بسبب الأدوية الموصوفة.

يعد تليف الكبد من المضاعفات الخطيرة الأخرى ويحدث عندما يكون هناك تراكم للندوب في الكبد.

كلما زاد عدد الندبات التي تحل محل الأجزاء الصحية من الكبد، كان من الصعب على الكبد القيام بوظيفته، بمرور الوقت، قد لا يعمل كما ينبغي.

تشمل الأعراض الأخرى لأمراض الكبد ما يلي:

ظهور اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألم وتورم في البطن

تورم في الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

لون البول غامق

لون البراز شاحب

التعب المزمن

الغثيان أو القيء.

تقليل المخاطر

ونصح فيل داي: "في حين أن الكبد مرن وقد يكون قادرًا على تجديد نفسه، فإن إساءة استخدام الكحول لفترات طويلة يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد الخطير والدائم في بعض الأحيان".

وأضاف: "فكر في تبديل مشروباتك بمشروبات غير كحولية، وكن على دراية بعدد الوحدات في مشروباتك - يمكن أن يساعدك تتبعها في الحفاظ على السيطرة على الكبد".

يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول إلى تليف الكبد، إلى جانب مرض الكبد الدهني غير الكحولي وحالات التهاب الكبد B و C.