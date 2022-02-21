الامارات | كيف تجعل رائحة العطر تدوم طويلاً ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تجعل رائحة العطر تدوم طويلاً ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كيف تجعل رائحة العطر تدوم لفترات طويلة؟! وما هي الطرق الصحيحة لشراء العطر المناسب لنوع بشرتنا؟! هنا كل ما يجب معرفته حول العطر وطرق جعله يدوم طويلاً:



1. رطّب بشرتك

ترطيب البشرة، يعدّ من أهم خطوات تثبيت رائحة العطر بشكل أفضل. فوضع العطر بعد الاستحمام مباشرةً يساعد الجلد على امتصاص العطر بسهولة أكبر، ما يجعل رائحة عطرك تدوم طويلاً.

2. القليل من الزيت على الجسم

تساعد زيوت الجسم على ثبات عطرك لفترة أطول، وذلك بفضل المكونات الدهنية النشطة التي تحتويها الزيوت. لذلك، كما هو الحال مع غسول الجسم، عليك فقط تدليك زيت على المناطق التي تريد تعطيرها، ثم رشّ بعد ذلك عطرك المفضّل.

3.عطّر المناطق «الدافئة»

عطرّ ما يسمى بالمناطق «الدافئة» مثل الرقبة أو خلف الأذنين أو منطقة الصدر أو داخل مرفقيك. هذه المناطق ستساعد على نشر العطر في جميع أنحاء جسمك.

4. عطّر فرشاة شعرك

رشّ القليل من العطر على فرشاة شعرك حتى تنبثق رائحة طيبة منك. ويُمكنك أيضاً وضع العطر على وشاحك، وبالتأكيد ستنعم برائحة عطر تدوم طويلاً.

5. تجنّب فرك معصميك معاً

بعد وضع العطر الاعتقاد السائد، هو فرك المعصمين . ولكن! هذا الاعتقاد خاطئ حيث يساعد ذلك على تبخّر رائحة العطر بشكل أسرع. لذا، تجنّب فرك معصميك معاً بعد وضع العطر.

6. استخدم الفازلين

ما عليك سوى، فرك كمية صغيرة من الفازلين على المناطق المراد تعطيرها، وبعد السماح لها باختراق بشرتك جيداً، يمكنك تعطير نفسك بالعطر.

7. عطرك حسب بشرتك

قد يكون سبب بقاء عطرك لفترات طويلة هو نوع بشرتك. حيث تحتفظ بعض أنواع البشرة بروائح العطور بسهولة أكبر، بينما تميل بعض أنواع البشرة إلى جعل رائحة العطر تتلاشى بسرعة. فالبشرة الجافة لا تقاوم ديمومة العطر، على عكس البشرة الدهنية. لذلك، ضع القليل من زيت الجسم غير المعطّر على بشرتك الجافة، ثمّ عطر نفسك للحفاظ على ثبات رائحة عطرك.

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