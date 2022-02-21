الامارات | عارضة أزياء شهيرة من أصل عربي تدافع عن المحجبات: "لباس المرأة ليس من شأنكم"

شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة أزياء شهيرة من أصل عربي تدافع عن المحجبات: "لباس المرأة ليس من شأنكم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضامنت بيلا حديد، عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني مع النساء المسلمات بعد قرار نزع الحجاب في عدد من الدول أخيراً، على غرار فرنسا والهند.

ونشرت بيلا عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التعبيرية والمقالات الصحافية التي تدعم المرأة المحجّبة. وقالت تعليقاً على صورة لمجموعة من النساء يرتدين الحجاب: "لباس المرأة ليس من شأنكم".

وجاء منشور حديد بعد أيام معدودة على تداول فيديو يوثّق نزع حجاب الطالبات المسلمات من أجل السماح لهن بدخول المدارس في الهند.

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