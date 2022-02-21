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توقعات الأبراج وحظك اليوم 21-2: الحسد يؤثر على هذا البرج.. وحب جديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل

عاطفياً: تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بطاقة إيجابية في مجال عملك، وتحصل على مكاسب رائعة.

مالياً: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق.

- برج الثور

عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك وتفكر في الإنفصال عنه.

مهنياً: يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

مالياً: عليك التفكير جيدا قبل اتخاذ القرارات المالية.

- برج الجوزاء

عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل الالتقاء بشريك حياتك، لتقييم علاقتكما جيدا.

مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.

مالياً: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر والهدوء قدر الإمكان.

- برج السرطان

عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك، ولكن حاول التقرب منه لمعرفة شخصيته جيدا.

مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك، ولا تلتفت لما يقولونه أصدقاء السوء لأنهم يريدون إحباطك.

مالياً: تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

- برج الأسد

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك، تجعلك تشعر بالإحباط.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.

مالياً: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية، لذا تفكر في إيجاد مصدر دخل أخر.

-برج العذراء

عاطفياً: فترة مميزة على الصعيد العاطفي، تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل.

مالياً: تتعثر أحوالك المادية، عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

- برج الميزان

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: الحظ حليفك تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.

مالياً: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

- برج العقرب

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك، ليسود الود والتفاهم بينكما.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.

مالياً: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

- برج القوس

عاطفياً: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل قد يحاولون إيقاعك في الأخطاء.

مالياً: حان الوقت للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

- برج الجدي

عاطفياً: الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

مالياً: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.

- برج الدلو

عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة قد تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك، لذلك حاول التفكير بهدوء لايجاد الحلول المناسبة.

مالياً: تتحسن جميع أحوالك المالية، لذلك احذر من الحسد.

- برج الحوت

عاطفياً: يلفت انتباهك شخص غريب، عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك، لأخذ قسط من الراحة لاستعادة نشاطك وصحتك.

مالياً: لتحسن وضعك المادي، ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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