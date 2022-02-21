الامارات | راشد بن ركاض يحصل على المركز الثالث في بطولة فزاع لليولة

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن ركاض يحصل على المركز الثالث في بطولة فزاع لليولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق راشد بن ركاض المركز الثالث بعد تفوقه على منصور الفلاسي في المواجهة التي أقيمت بينهما في الحلقة الـ11 ليلة الجمعة الماضية في المرموم، ضمن منافسات النسخة الـ22 لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ17 من برنامج الميدان.

جاء تفوق راشد بن ركاض بعدما حقق 65 درجة مقابل 35 درجة لمنصور الفلاسي، حيث كسب بن ركاض منافسات سباق القدرة بالخيل والركض بالهجن وتصويت اليولة، فيما كسب الفلاسي بمنافسات السباحة وعد القصيد والرماية.

وبدأ الترقب من الآن مع بداية العد التنازلي لحلقة تحديد هوية البطل التي ستجمع بين فياض العامري وعوض العامري، وذلك يوم الجمعة الموافق الرابع من مارس المقبل.

وعبر الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك، عن تقديره لجهود المشاركين في هذه النسخة الأكثر شمولية وتنوعاً والأكبر من نوعها لهذه البطولة في نسختها الـ17، حيث فاقت مستوياتهم التوقعات، وعكست الاحترافية لديهم والتزامهم، وذلك مع سعي المركز لأن تكون البطولة أكثر من مجرد تنافس لليولة، ولكن أن تصقل مهارات فارس متكامل يجيد ركوب الخيل والهجن والسباحة والرماية، والقيام بعد القصيد بكل ثقة أمام الجماهير، مع مواصلة تطوير الأدوات التي يتم فيها تنظيم الحدث حيث يتم الإعلان عن نتيجة التصويت على اليولة مباشرة في الحلقة نفسها، وليس الانتظار لأسبوع كامل كما كان في السابق.

وأعلن بن دلموك، عن فتح باب التسجيل في النسخة المقبلة من البطولة، وذلك مع وجود إقبال مبكر منذ الآن من الشباب المواطنين للمشاركة والتنافس في هذا الحدث والسعي لنيل شرف التتويج بكأس فزاع الذهبية.

وعلى صعيد منافسات الحلقة الـ11، استهل منصور الفلاسي المسابقات بكسب سباق السباحة الذي أقيم خلال الأسبوع في مجمع حمدان الرياضي، بعدما قطع مسافة 75 متراً، ونال 10 درجات.

ليرد راشد بن ركاض، ويكسب سباق الخيل، الذي يقام بالتعاون مع شرطة الخيالة بشرطة دبي، ويحصل على 20 درجة، ثم تواصل السجال بينهما بفوز منصور الفلاسي بمسابقة عد القصيد التي يشرف عليها الشاعر محمد المر بالعبد، ويحصد 10 درجات، ليفرض التعادل بينهما بـ20 درجة. ثم كسب الفلاسي أيضاً مسابقة الرماية ليرفع رصيده إلى 35 درجة.

وعاد راشد بن ركاض بقوة، خصوصاً بعد فوزه بسباق الهجن لمسافة كيلومترين، الذي أقيم مباشرة أيضاً في دورة المرموم، ليحصد 20 درجة، ويتقدم بالمجموع بـ40 درجة.

ثم جاء الحسم بنتيجة التصويت الذي صب لصالح راشد بن ركاض، ليكسب 25 درجة، ويرفع رصيده الإجمالي إلى 65 درجة.

المنصوري يقدم الشلة

قدم حمدان بن محمد المنصوري، الحاصل على لقب «المنكوس» في نسخته الأولى، عرض الشلة في الحلقة الـ11، وهو الذي أكد أهمية هذا الفن بوصفه موروثاً شعبياً غالياً علينا جميعاً، وقال: تعلمت هذا الفن الشعبي من والدي الذي كان شاعراً، وتعلقت به من خلال التعمق في أسلوب حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسير على خطى الأجداد والآباء والتقاليد التي تعلقنا بها منذ الطفولة.

• فتح باب التسجيل للنسخة المقبلة لوجود إقبال مبكر من الشباب المواطنين للمشاركة والتنافس.

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