الامارات | «تيسلا» لا تتردّد في التحايل على قواعد السلامة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيسلا» لا تتردّد في التحايل على قواعد السلامة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكرّر إيلون ماسك مراراً أنّ سياراته ستصبح قريباً ذاتية القيادة بالكامل، لكنّ شركة «تيسلا» تحافظ على الغموض في شأن القدرات الحقيقية لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة في مركباتها، ولا تتردد في التحايل على قواعد السلامة المرورية.

وتنتشر عبر الإنترنت مقاطع فيديو تظهر فيها سيارات «تيسلا» تسير ضمن منعطف ضيّق وتتجاوز بشكل مفاجئ سيارات أخرى، ما يظهر أنّ أداء هذه السيارات في ظل أحدث نظام لمساعدة السائق «FSD Beta» قد يكون غير منتظم. ووافقت المجموعة المملوكة من إيلون ماسك على سحب 54 ألف سيارة مزوّدة بنظام «FSD Beta» لتعطّل عن بُعد خياراً يتيح للسيارات عدم التوقّف بشكل تام عند إشارات التوقف.

ويقول المتخصص في سلامة المركبات ذاتية القيادة، فيل كوبمان، إنّ «الأمر لم يكن خطأً هندسياً بسيطاً، بل قرار متعمد من (تيسلا) لخرق قوانين المرور». وأطلقت الهيئة الأميركية للسلامة المرورية تحقيقاً بعد تسجيل حوادث اصطدام بين سيارات «تيسلا» مجهزة بنظام «المرشد الآلي» ومركبات الطوارئ.

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