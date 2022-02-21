الامارات | مبادرة بيئية لزراعة 50 ألف شجرة قرم في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة بيئية لزراعة 50 ألف شجرة قرم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج «خليفة للتمكين» (أقدر)، التابع لوزارة الداخلية، شراكة مع كلٍّ من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة»، المتخصصة بمشروع الاستدامة وتقديم الحلول البيئية في الغابات الساحلية، أكبر حملة من نوعها في الدولة لزراعة أشجار القرم في جزيرة الجُبيل في أبوظبي، ويشارك في هذه الحملة موظفو مجموعة «طاقة».

وفي إطار هذه المبادرة التي تحمل عنوان «خمسون ألف شجرة»، سيشارك 500 موظف من مجموعة «طاقة» في زراعة 50 ألف شجرة احتفالاً باليوبيل الذهبي للدولة.

وستجري زراعة أشجار القرم في جزيرة «الجُبيل»، وستغطي مساحةً ضخمة تعادل 21 ملعب كرة قدم، وستكون عند نموها قادرة على التخلص ممّا يقارب 615 طناً من انبعاثات الكربون سنويّاً، وبذلك تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف دولة الإمارات المرتبطة بمكافحة التغيّر المُناخي.

وتوفِّر المنظومة البيئية لغابات القرم موطناً ومأوى للكثير من الثروات السمكية وصغارها، فضلاً عن أنها مصدر غذاء لحيوانات مختلفة، وهي تدعم التنوّع البيولوجي وتعدّ حاضنة غنية للأسماك والقشريات.

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