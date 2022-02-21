الامارات | وفاة المغني اللبناني سامي كلارك عن 73 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المغني اللبناني سامي كلارك عن 73 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي المغني اللبناني سامي كلارك عن 73 عاماً في بيروت، أمس، بعدما قدّم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات حقق بعضها نجاحاً كبيراً خصوصاً في ثمانينات القرن العشرين. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن كلارك توفي فجراً في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، حيث كان يُعالَج بسبب مشكلة في القلب. وكان كلارك يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وخضع عام 2019 لجراحة القلب المفتوح. وُلد سامي كلارك، واسمه الحقيقي سامي حبيقة، في قرية ضهور الشوير بمنطقة المتن شمال بيروت في مايو 1948.

وانطلق في مجال الموسيقى في أواخر ستينات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من التحاقه بكلية الحقوق في الجامعة اليسوعية في بيروت من دون التخرّج فيها.

وفي رصيد كلارك مئات الأغنيات تنوعت بين أنماط مختلفة.

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