لماذا يجب تناول حليب الكركم قبل النوم أثناء الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يستخدم الكركم على نطاق واسع في صناعة الدواء، ويُعرف هذا المشروب باسم "الحليب الذهبي"، هو هندي الأصل، واكتسب شعبية في الثقافات الغربية، بسبب فوائده المتعددة.

يفعل المعجزات في جسمك أثناء نومك، خاصة إذا كنت تتناوله يوميًا قبل الذهاب إلى النوم في فصل الشتاء، حيث يساعد في تقوية جهاز المناعة لديك، وإزالة السموم من الكبد، بالإضافة إلى الوقاية من السرطان.

لذا نستعرض لكم في السطور التالية فوائده التي نذكرها لكم وفق ما أورد موقعا "healtline" ، "Brightside".

- يقلل من الالتهابات في الجسم:

المكون الرئيسي للكركم هو مادة الكركمين، والتي تظهر في الأبحاث أن لها خصائص مضادة للالتهابات وعلاجها، بالإضافة إلى الحالات الأكثر شدة مثل التهاب المفاصل، والتهاب الأمعاء، والتهاب البنكرياس.

يمنع الكركمين من إفراز بعض الأنزيمات التي تسمح بالالتهابات في الجسم، ما يعمل على التقليل أيضا من التورم الذي نعاني منه.

- يزيل السموم من الكبد:

ثبت أن الكركم مفيد للكبد، حيث يعمل كمطهر ويمنع تراكم الأحماض الدهنية في الكبد، ويعزز قدرة الكبد على معالجة الأطعمة الكيميائية، والتخلص بانتظام من تلك المواد التي لا تحتاجها، وبتلك لطريقة ينقي الجسم من السموم.

- يحارب الجسم البكتيريا:

أظهرت الدراسات أن الكركم له خصائص مضادة حيوية التي تحارب البكتيريا والفيروسات والفطريات مما يجعله علاج رائع لمحاربة نزلات البرد والتهاب الحلق.

- خسارة الوزن:

يعزز الكركم عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على هضم الدهون بشكل أسرع، وأثبتت دراسة أنه عند تناوله بانتظام يمنع من تراكم الدهون في الجسم، ما يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي فهو مادة فعالة لتسريع نظامك الغذائي.

- يحارب مرض السرطان:

يعمل الكركم كمضاد أكسدة قوي بداخل الجسم، وتظهر الأبحاث أنه يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي الذي ينتج الجذور الحرة داخل جسمك التي تسبب أمراض مزمنة، مثل السرطان، لكنه لا يمنع السرطان، بل يمكنه مكافحته، وتشير الأبحاث إلى أنه عند شرب الكركم بالحليب باستمرار يساعد على وقف نمو الأورام السرطانية.

- مفيد لصحة القلب والشرايين:

يمنع الكركم من إفراز السيتوكينات في الجسم وهي تعتبر مواد مرتبطة بالالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد تناول الحليب بالكركم كل ليلة في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- محاربة ألزهايمر:

يزيد الكركم من مستوي (BDNF) وهي مادة تزيد من عدد الاتصالات العصبية التي يتم إجراؤها في الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بحالات انتكاسية مثل ألزهايمر.

- يقوي جهازك المناعي:

بسبب الكركمين الموجود فيه، فهو عامل قوي ينشط المواد الكيميائية الدفاعية مثل الخلايا التائية والخلايا البائية والخلايا القاتلة الطبيعية، وذلك سيكسب جهازك المناعي قوة أكبر لمهاجمة الأجسام الغريبة، ويحميك من نزلات البرد، وإعطاء الطاقة لجسمك.

- يقوي العظام:

يمنع الكركم فقدان العظام في الجسم بحوالي 50%، بالإضافة إلى ذلك فإن الحليب الغني بالكالسيوم المليء بفيتامين د ومعه نصف ملعقة من الكركم يعمل كمنشط فعال للعظام.

ولتحضيره، اتبع هذه الخطوات:

المقادير:

- 1/2 كوب حليب غير مُحلى.

- ملعقة صغيرة كركم

- قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور، أو 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

- رشة فلفل أسود مطحون.

- ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

- اخلطي جميع المكونات في إناء صغير واتركيها حتى الغليان.

- خففي الحرارة واتركي هذا المزيج على نار هادئة لمدة 10 دقائق أو حتى تفوح رائحتها ونكهتها.

- ثم قومي بتصفية المشروب من خلال مصفاة ناعمة في أكواب، وضعي عليها رشة من القرفة.

- وبذلك يصبح جاهزا للتناول.

ويمكن أيضًا تحضيره مسبقًا، وتخزينه في الثلاجة لمدة تصل إلى 5أيام، وإعادة تسخينه قبل تناوله.

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