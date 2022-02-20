لماذا يجب عليك ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل لفترة طويلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يبقى الطعام المحفوظ في الفريزر سالمًا لأشهرٍ طويلة، ما دامت الحرارة منخفضة والمأكولات مجدمّة طوال الوقت، لكن عندما لا تكون موجوداً في المنزل وخاصةً إذا غبت لمدةٍ طويلة، عليك اتباع حيلة "القطعة المعدنية" للتعرف على صلاحية الطعام في الثلاجة فربما يتسبب انقطاع التيار في تلف الأطعمة المجمدة.

لمعرفة ما إذا كانت هذه المواد الغذائية مجمدة كما تركتها، استخدم هذه الحيلة البسيطة قبل مغادرة المنزل: املأ كوبًا بالماء وضعه في الفريزر، عندما يتم تجميدها، ضع عملة معدنية في الأعلى، وأعدها إلى الفريزر.

وإذا وجدت العملة المعدنية في قاع الكوب عند عودتك بعد إجازة طويلة، يجب أن ترمي كل الطعام على الفور، لأن هذا يعني أن الكهرباء انقطعت لفترة كافية ليذوب طعامك ويعيد تجميده، وفقا لـ"brightside".

وإذا كانت العملة المعدنية في الأعلى، فهذا يعني أنه لم يكن هناك انقطاع في التيار الكهربائي، وطعامك كان جيدًا كما لو كان في المجمد.

أما إذا كانت العملة المعدنية في المنتصف، فهذا يعني أن الكهرباء انقطعت لفترة قصيرة وأن معظم المواد الغذائية الخاصة بك ربما لا تزال طازجة.