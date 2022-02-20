الامارات | مفاجأة في قضية أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في قضية أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام مصرية عن مفاجأة في قضية الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، حيث قالت إن أبو النصر أحيل إلى التحقيق في أوقات سابقة ولم يحضر.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الأمين العام لنقابة صيادلة الدقهلية، الدكتور لمعي موسى، قوله إن أبو النصر مقيد بجداول نقابة صيادلة الدقهلية، وتم استدعائه أكثر من مرة للتحقيق فيما يقدمه بعد ورود عدد من الشكاوى ضده، لترويجه أعشاب ومنتجات طبية غير مرخصة، ولكنه لم يمتثل للتحقيق.

وأضاف أن الصيدلي أحمد أبو النصر، اعتاد على إعطاء مادة الكركمين لضحاياه من المرضى، الذين ذهبوا إلى عياداته في الجيزة والشرقية والإسكندرية، وإيهامهم بأنهم يتناولون العلاج الصحيح لحالاتهم المرضية، وتم تحويله للتحقيق مرتين ولم يحضر، وقامت النقابة العامة بإحالته للجنة التأديب وكانت بصدد إصدار قرار ضده، ولكن بعد إلقاء القبض عليه سيتم انتظار حكم من المحكمة بشكل نهائي.

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