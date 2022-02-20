الامارات | برأس مدبب وعيون سوداء .. "الشبح النادر" يظهر في المحيط الهادئ !

شكرا لقرائتكم خبر عن برأس مدبب وعيون سوداء .. "الشبح النادر" يظهر في المحيط الهادئ ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف باحثون "سمكة قرش شبح" نادرة بشكل استثنائي بالقرب من الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وهي شبه شفافة وهلامية ولها زوج من العيون السوداء العملاقة على رأس مدبب، ومن المحتمل أنها تنتمي إلى واحد من أكثر من 50 نوعا معروفاً من أسماك القرش الأشباح، والمعروفة أيضا باسم chimaeras، والتي تعيش في المياه العميقة حول العالم.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" عن المعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في نيوزيلندا القول إنه على الرغم من أنها ليست أسماك القرش بالضبط، إلا أن chimaeras ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من أسماك القرش وrays، وكلها أسماك بهياكل عظمية مصنوعة من الغضاريف بدلا من العظام.

وأضاف المعهد أن أجنة أسماك القرش الشبح تتطور في كبسولات بيض موضوعة على قاع البحر. وهناك، تتغذى الأجنة المغلفة من صفار البيض حتى يحين وقت الفقس. وقال الباحثون إنه نظرا لصغر حجمها وموائلها العميقة بشكل استثنائي، فإن صغار أسماك القرش الشبح هي نادرة للغاية.

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