الامارات | شاهد بالفيديو .. سقوط طائرة في شاطيء مزدحم بفلوريدا

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. سقوط طائرة في شاطيء مزدحم بفلوريدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري السلطات الأمريكية تحقيقا في حادث سقوط طائرة هليكوبتر تقل ثلاثة ركاب وتحطمها في المحيط الأطلسي قرب رواد شاطيء في ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن الطائرة سقطت في المحيط قرب شاطئ مزدحم في الساعة 1.20 مساء بالتوقيت المحلي أمس السبت، وتحقق الوكالة في سبب الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وهرعت شرطة ميامي بيتش وإدارات الإطفاء إلى مكان الحادث وقالت على تويتر إن اثنين من الركاب نُقلا إلى مستشفى محلي "في حالة مستقرة".

وأظهرت لقطات مصورة لسقوط الطائرة الهليكوبتر في الماء في منطقة تغص بالسباحين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news