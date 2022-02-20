الامارات | كلب يتسوق بمفرده ويُفاصل في الأسعار ! .. شاهد بالفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن كلب يتسوق بمفرده ويُفاصل في الأسعار ! .. شاهد بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت وسائل إعلام صينية فيديو طريف لكلب يدعى "دوه دوه" وهو يتسوق بمفرده ويشتري الخضروات والفواكه، بل ويفاصل في الأسعار لتخفيضها والحصول على خصومات.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية إن الكلب "دوه دوه" استحوذ على قلوب سكان الحي الذي يعيش فيه، وقلوب الكثيرين في أنحاء الصين، لقدرته على شراء الخضار من السوق بمفرده.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الكلب يذهب إلى سوق الفواكه والخضار ويختار البضائع المرغوبة عن طريق وضع كفه عليها، ثم يقوم البائع بأخذ ثمن الخضار ويعيد باقي الأموال ويضعها في سلة الكلب. كما أظهر مقطع فيديو متداول للكلب وهو يساوم بائعة على سعر الفاكهة ويحاول الحصول على قطع إضافية بعد رفضها تخفيض المزيد من السعر !

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