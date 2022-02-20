بعد القبض على أحمد أبو النصر.. كيف تُبلغ عن إعلانات العلاجات الطبية الخادعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار الصيدلي أحمد أبو النصر- معالج الأعشاب؛ الجدل، بعد القبض عليه بتهمة إدارة مركز طبي بدون ترخيص بالجيزة والنصب والاحتيال على المواطنين بزعم علاج الأمراض المزمنة.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، أفادت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بالتدليس على المواطنين وإيهامهم بكونه خبير علاجي يمكنه علاج كافة الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وإحدى القنوات الفضائية وصفحته الخاصة على شبكة الإنترنت.

وفي إطار ذلك، يستعرض الخليج 365 كيفية التبليغ عن إعلانات العلاجات الطبية الخادعة على القنوات الفضائية، وفقا للموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك.

- ما هي الإعلانات المضللة؟

وفقا لجهاز حماية المستهلك، فإن الإعلانات المضللة هي التي تتضمن عرض أو بيان أو ادعاء كاذب أو أي أمر أخر يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل سواء كان في:

طبيعة السلعة

تركيب السلعة

مصدر السلعة

وزن السلعة

حجم السلعة

طريقة تصنيع السلعة

تاريخ الإنتاج والصلاحية

شروط استعمالها

جهة إنتاج السلعة،

نوع الخدمة ومكان تقديمها، شروط إجراءات التعاقد بما فيه خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية السداد، العلامات التجارية، والخصائص الناتجة عن استخدام المنتج.

يمكنك الاتصال بأرقام جهاز حماية المستهلك وهي:

ـ الخط الساخن 19588

ـ رقم واتس أب 01281661880

ـ رقم واتس أب للمحافظات 01030000602

طريقة تقديم الشكوى الإلكترونية لجهاز حماية المستهلك

- يمكن إرسال الشكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة الشكوى مجانا.

- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال موقع جهاز حماية المستهلك بالضغط على أيقونة تقديم الشكوى.

- التوجه لمقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي، المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- تسجيل الشكوى أو استقبال استفساراتكم عبر ‌الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر.

تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو آبل.