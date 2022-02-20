الامارات | يحبس زوجته بالجيزة 4 سنوات.. ويجبرها على تناول دواء للأعصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن يحبس زوجته بالجيزة 4 سنوات.. ويجبرها على تناول دواء للأعصاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم باحتجاز زوجته لمدة 4 سنوات، والتعدي عليها ضربا وإعطائها دواء لعلاج الحالات العصبية، مما تسبب بدخولها في حالة عزلة.

ووردت معلومات لقسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام أحد الأشخاص باحتجاز زوجته داخل المنزل لمدة 4 سنوات، وتعديه عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، بالإضافة إلى إعطائها مهدئات، تسببت بدخولها في أزمة نفسية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم تحرير الزوجة المحتجزة، والقبض على المتهم.

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