علامة تسمعها بأذنيك تكشف إصابتك بأوميكرون.. قبل ظهور الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء البحث عن أعراض متحور أوميكرون لفيروس كورونا، ويبدو أن هناك علامة جديدة وغريبة تسمعها بأذنيك قد تكشف إصابتك.

وهناك علامة محددة تظهر على مرضى "أوميكرون"، قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم، وفقا لما ذكرته صحيفة thesun البريطانية.

وأضافت الصحيفة: "هذه العلامة تتجلى في الصوت الخشن أو الأجش، وهذا العرض الرئيسي هو في الواقع شيء قد تتمكن أنت والآخرون من سماعه، ويكشف إصابتك بأوميكرون".

قد لا تدرك حتى أنك مريض بأوميكرون، حتى يشير أحدهم إلى أن لديك صوت خشن أو أجش.

في هذه المرحلة، يجب أن تفكر في "الاختبار"، لأن التهاب الحلق هو أحد أكثر أعراض كوفيد شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي.

ويرتبط الاعتلال في الصوت بالتهاب الحلق، الذي يعد أبرز أعراض المتحور الجديد حتى الآن.

الأعراض المصاحبة لـ أوميكرون هي من النوع الذي قد لا يتم اكتشافه لأنه قد يظهر على شكل نزلة برد أو قهقهة قليلاً.

أوميكرون أكثر اعتدالًا من السلالات الأخرى، خاصة في اللقاحات، لذلك لا تصيب الناس بنفس القوة عند الإصابة.

في حين أن معظم الناس لن يفكروا في أي شيء يتعلق بالأنف أو التهاب الحلق، فمن المهم إذا كنت تعتقد أنه يمكنك الإصابة بأوميكرون ، فقم بإجراء اختبار واعزل نفسك، لتجنب انتشار المرض إلى الناس الأكثر ضعفا.

من جانبه يقول البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يشرف على تطبيق خاص بتتبع أعراض كورونا: "البريطانيون يسجلون في التطبيق أن الحلق أبرز عارض يدل على إصابتهم بأوميكرون، التهاب الحلق هو حقا علامة رئيسية على أوميكرون".

وأضاف: "كثير من المرضى يتحدثون عن ألم كبير في الحلق، بصورة تفوق ما حدث معهم في نزلات البرد الأخرى، ولا يزال "أوميكرون" يكشف يوما بعد يوم عن أعراض كثيرة، تتجاوز سيلان الأنف والتهاب الحلق، وبعضها يظهر على الجلد".

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