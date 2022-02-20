هل لديك أعراض كورونا ولكن الاختبار سلبي؟.. إليك ما يجب أن تفعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل سريع في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ظهور عديد من المتحورات التي تشكل تهديد وقلق للآخرين، ومع ذلك، على الرغم من ظهور الأعراض، يتم تشخيص بعض الأشخاص بشكل خاطئ واختبارهم سلبيًا للفيروس.

لكن هل تساءلت في يوما ماذا يجب أن تفعل إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية لكن لديك أعراض؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لما ذكر موقع "timesofindia".

- نتائج الاختبار السلبية تكون محتملة حتى مع ظهور أعراض

وفقًا للخبراء، يفتقر متحور أميكرون إلى طفرة، وهي جزء لا يتجزأ من اكتشاف كوفيد 19، إذ يحتوي أميكرون على حذف جيني في الجين الشائك "S" الذي يساعد مقدمي الرعاية الصحية على اكتشافه بسهولة من خلال اختبار RT PCR.

ومع ذلك في أميكرون الخفي، لا يوجد تسرب للجين S، ما يجعل من الصعب تتبعه.

وبالنظر إلى أن أميكرون الخفي يمكن أن يتجنب الكشف، يمكنك الحصول على نتيجة اختبار سلبية حتى لو كانت لديك أعراض سلبية لفيروس كورونا، لذا تحتاج إلى أن تكون أكثر حذراً من المعتاد.

- ما ينصحك الخبراء به

حذر عالم الأوبئة فهيم يونس من أعراض أوميكرون الخفيفة، حتى لو كانت نتيجة الاختبار سلبية للفيروس.

وفقًا للطبيب تتطلب الإصابة بالتهاب الحلق أو الحمى إجراء فحوصات فورية، ومع ذلك ، إذا كانت النتائج سلبية، فإنه يوصي بإجراء الاختبار مرة أخرى في غضون 24 إلى 48 ساعة، وفي هذه المرة، بدلاً من اختبار مستضد سريع، ينصح باختبار RT PCR COVID-19.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح يونس العزل لمدة 5 إلى 10 أيام، ويقول: "لا يجب أن تصدق فقط اختبارًا سريعًا سلبيًا واحدًا".

- الشكل الأكثر دقة لاختبار COVID

في حين أن اختبار المستضد السريع ومجموعات الاختبار الذاتي سريعة في تقديم النتائج، فإن الاختبارات الجزيئية، المعروفة أيضًا باسم( PCR تفاعل البوليميراز المتسلسل) ، هي الاختبار الأكثر ثقة ودقة للكشف عن عدوى فيروس كورونا النشطة، وذلك لأن اختبار RT PCR يخضع لسلسلة من عمليات التشخيص المتخصصة ويفحص الحمض النووي الريبي للفيروس بأكمله ، في حين أن اختبار المستضد ينظر فقط إلى جزء البروتين.

ويوصي خبراء الصحة بإجراء اختبار جزيئي في حال كنت تريد التأكد من حالة كوورنا الخاصة بك.

- العزل المنزلي هو المفتاح

في وقت يصعب فيه التمييز بين عدوى أوميكرون ونزلات البرد، يجب على المرء أن يميل إلى بروتوكولات فيروس كورونا وأن يتخذ جميع التدابير بعناية واهتمام.

لذا إذا كنت تعاني من صداع، والتهاب في الحلق، وسيلان في الأنف، وآلام في الجسم وإرهاق، فمن الضروري أن يتم فحصك على الفور وعزلك حتى تحصل على تقرير اختبار سلبي.

- اتباع الإجراءات الاحترازية

في ضوء المتغيرات الجديدة، يجب على المرء أن يظل على أهبة الاستعداد واتخاذ جميع الخطوات الاحترازية لحماية نفسه والآخرين من هذا الفيروس القاتل.

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