الامارات | بعد انفصاله عن زوجته.. فتاة عشرينية مجهولة على متن طائرة #إيلون ماسك !

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصاله عن زوجته.. فتاة عشرينية مجهولة على متن طائرة #إيلون ماسك ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

ظهر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، بصحبة فتاة مجهولة على متن طائرته الخاصة التي يبلغ سعرها 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد 5 أشهر من انفصاله عن زوجته.

وفي تقرير لموقع "ديلي ميل"، فقد شوهد الثنائي بعد هبوط الطائرة بمطار لوس أنجلوس مؤخراً، حيث ظهرا معاً أثناء النزول من الطائرة.

وتبين أن الفتاة هي ناتاشا باسيت البالغة من العمر 27 عامًا ، وقالت بحسب التقرير إنها وقعت في حب "عقل" الرجل البالغ من العمر 50 عامًا ، وليس رصيده المصرفي.

وأكد أصدقاؤها أنهما كانا يتواعدان بعد انفصاله عن زوجته.

وستظهر الممثلة كأول صديقة لإلفيس بريسلي ديكسي لوك، في سيرة ذاتية عن حياة المغني الأسطوري. كما لعبت دور بريتني سبيرز في فيلم تلفزيوني.

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، أعلن الملياردير ومؤسس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" إيلون ماسك، انفصاله عن شريكة حياته المغنية الكندية غرايمز، بعد علاقة دامت 3 سنوات، ولديهما ابن يبلغ من العمر سنة واحدة يدعى X AE A-Xii. وله خمسة أبناء من زوجته الأولى الكاتبة جوستين ماسك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news