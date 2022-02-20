الامارات | جدتهم الملكة لا تريد أن تتدخل.. #هاري لن يحضر أطفاله إلى بريطانيا لأنه لا يشعر بالأمان !

شكرا لقرائتكم خبر عن جدتهم الملكة لا تريد أن تتدخل.. #هاري لن يحضر أطفاله إلى بريطانيا لأنه لا يشعر بالأمان ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف محامو الأمير هاري أن الأمير لا يرغب بإحضار أطفاله إلى بريطانيا رغم شوقه لذلك؛ لأنه لا يشعر بالأمان.

وفي التفاصيل، وخلال جلسة استماع للمحكمة اول من امس الجمعة، ذكر محامو الأمير هاري أنه لن يحضر طفليه أرشي، البالغ من العمر 3 أعوام، وليليبت البالغة من العمر 8 أشهر؛ لزيارة وطنه من الولايات المتحدة؛ لأن هذه الزيارة محفوفة بالمخاطر دون حماية الشرطة لهم كعائلة.

وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة العليا في لندن، قال محامي هاري، الذي لم يحضر الجلسة، إن الدوق لم يعد يشعر بالأمان في المملكة المتحدة نظراً للترتيبات الأمنية المطبقة عليه، ولكنه يريد رؤية عائلته وأصدقائه، والعمل مع الجمعيات المحببة إلى قلبه، كما أن بريطانيا ستبقى وطنه.

ويسعى الأمير هاري إلى مراجعة قضائية ضد قرار وزارة الداخلية بمنعه من تمويل حماية الشرطة شخصياً له ولعائلته أثناء وجوده في المملكة المتحدة؛ حيث أنه يريد أن يمول فريقاً أمنياً خاصاً لعائلتهما.

وقد ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الملكة لن تساعد حفيدها أبداً في هذا الموضوع، إذ إن الأمر مسألة تخص الحكومة، ولن تتدخل بها الملكة أبداً، فالحماية ليست هدية يمكن للملكة أن تقرر منحها أو سلبها، بل إنها تدعم قرار الحكومة في هذا السياق.

كما نقلت عن مصدر خاص من القصر قوله إن شرطة العاصمة ليست للإيجار، ولا يمكن معاملتها كفرق خاصة للأثرياء والمشاهير.

وورد أيضاً أن تكلفة تأمين الحماية لعائلة هاري خلال تواجدهما تصل إلى حوالي 80 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

يشار إلى أن الأمير هاري فقد الحراسة الخاصة التي كان يتمتع بها بعد أن تخلى عن مكانته الرسمية قبل عامين عندما أخبر الملكة أنه سيترك واجبه الملكي للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجته ميغان.

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