هكذا سيبدو شكلك إذا شربت الكثير من القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف الخبراء كيف يمكن أن يبدو شكل الإنسان بعد شرب الكثير من القهوة ومشروبات الكافيين لفترة طويلة من الزمن.

وتمت مشاركة الصور الصادمة التي تظهر شكل الإنسان قبل وبعد شرب القهوة لوقت طويل، لإظهار مدى تأثير المنبه الطبيعي على الجلد. وتُظهر الصور المركبة رجلاً يدعى "ستيف" يبلغ من العمر 40 عامًا تقريبًا، وكيف سيبدو إذا استمر في شرب الكافيين بمعدل مرتفع، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وفي الصورة الأولى، يظهر ستيف وهو يبتسم مع بشرة مشرقة وصافية، ومع ذلك، في الصورة التالية، تغير وجه ستيف وبدت بشرته باهتة ورمادية، وتعاني إحدى عينيه من الجلوكوما، وتشوش الرؤية، مع بقع داكنة تحت كلتا العينين.

وبصرف النظر عن الآثار الجسدية، بات ستيف يشعر دائمًا بالعصبية ويعاني من الهلوسة.

وعلى الرغم من أن ستيف ليس إنساناً حقيقياً، ولكن الآثار الجانبية عليه هي احتمالات حقيقية جدًا للأشخاص الذين يستهلكون الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها من المشروبات الشائعة.

وتم إنشاء الصور بواسطة Lenstore وهي شركة متخصصة في صحة العين، إلى جانب دراسة حول كيفية تأثير المنشطات على جسم الإنسان، حيث يشرب واحد من كل خمسة أشخاص خمسة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا. كشف البحث أن واحدًا من كل خمسة (18 بالمائة) من الأشخاص يعترف بأن الكافيين يسبب لهم القلق، وأن الجرعات المتزايدة يمكن أن تسبب مستويات توتر عالية.

ويؤدي الكافيين إلى إفراز الأدرينالين، مما قد يؤدي إلى زيادة مستويات الطاقة. ومع ذلك، فإن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق والعصبية. وفي الوقت نفسه، قال ثلث المشاركين إن الكافيين يجعل من الصعب عليهم النوم ليلًا، حيث أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يظل في الجسم لمدة تصل إلى تسع ساعات ويمكن أن يساهم أو يؤدي إلى الأرق، و تشمل الأعراض الأخرى جفاف العين والتهيج وصعوبة الانتباه.

ومن الناحية الجسدية، قال 26 بالمائة من المشاركين في الدراسة إن الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب، ويمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى احمرار الوجه، وعدم انتظام ضربات القلب، والصداع الشديد، ومشاكل الرؤية، والأشخاص الذين يستهلكون الكثير من الكافيين هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية في عينيك، مما يسبب مشاكل في العين مثل اعتلال الشبكية (تلف الشبكية مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية ونزيف في العين وحتى فقدان البصر بالكامل)، وقد تواجه أيضًا تلفًا في أعصاب العين، مما قد يؤدي إلى مزيد من مشاكل الرؤية، وكذلك اعتلال المشيمية (تراكم السوائل تحت الشبكية). ومثل ستيف، أنت أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما، مما قد يسبب العمى إذا ترك دون علاج، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.