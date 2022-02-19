الامارات | إلقاء القبض على أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"

شكرا لقرائتكم خبر عن إلقاء القبض على أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين" بعد شكاوى تتهمه بـ"النصب وخداع المرضى والادعاء عبر الفضائيات بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، قوله إن الوزارة ممثلة في إدارة التراخيص الحر، قدمت مجموعة من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين"، لافتا إلى أنه جرى إغلاق أكثر من صيدلية له من خلال إدارة التراخيص الحر، لمخالفته القواعد وعدم الحصول على تراخيص، وحيازة مواد وأدوية مجهولة المصدر.

وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي قد نشروا شهادات عن وقائع يقولون فيها إنهم تعرضوا لـ"النصب والخداع علي يد الصيدلي الذي يروج لنفسه عبر الفضائيات ويوهم المرضى بأنه خبير علاجي يمكنه علاج جميع الأمراض باستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب"، وفق وسائل الإعلام المصرية.

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