اخسر وزنك بشكل أسرع.. بتناول هذا المشروب قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة، وهناك أوقات حتى بعد اتباع نظام تمرين صارم ونظام غذائي متوازن، لا يتم الحصول على النتائج المرجوة.

لكن باتباع بعض التعديلات الغذائية وإضافة هذا المشروب الصحي إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكنك إنقاص الوزن بشكل ملحوظ، وفقا لما ورد في موقع "food.ndtv".

عصير الصبار هو أحد المشروبات التي تساعدك على التخلص من دهون البطن بشكل طبيعي، لذا يعد استهلاكه قبل النوم طريقة جيدة لتعزيز التمثيل الغذائي في الجسم، وزيادة فرصة إنقاص الوزن.

وإذا كنت لا تحب طعم عصير الصبار في البداية، يمكنك إضافة القليل من العسل إليه لجعل مذاقه أفضل.

ويلعب الهضم دورًا مهمًا في تعزيز فقدان الوزن، ومن المتعارف عليه أن عصير الصبار يحسن الهضم ويعالج مشاكل البطن، إذ يساعد على توازن الجراثيم المعوية، إضافة إلى أنه مفيدًا في حالات متلازمة القولون العصبي، وهو ملين معروف بقدرته على طرد الطفيليات من الجهاز الهضمي.

طريقة تحضير عصير الصبار في المنزل:

المقادير

- ورقة الصبار.

- 2 كوب ماء.

طريقة التحضير:

- باستخدام سكينًا كبيرًا القيام بكشط الطبقة الخارجية من ورقة الصبار.

- تخلصي من الجزء الأصفر داخل ورقة الصبار واستخرج الهلام.

- قومي بنقل هذا الجل (حوالي ملعقتين كبيرتين) إلى الخلاط ومزجه مع كوبين من الماء.

- مزج الخليط حتى يتم الحصول على تناسق موحد.

- يُسكب العصير في كوب ويتم تناوله طازجًا.

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