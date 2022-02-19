أفراح أثارت الجدل في مصر.. آخرهم ضرب عروس الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أثارت واقعة "عروس الإسماعيلية" التي تعرضت للضرب من قِبل زوجها في الشارع، أمام المارة بفستان الزفاف موجة غضب كبيرة سواء في الشارع أو على منصات التواصل الاجتماعي، وهناك العديد من الأفراح التي أثارت الجدل بعضها بالإيجاب والآخر بالسلب، نستعرض أبرز مواقف الأفراح التي تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وتم تداولها.

- طلاق على الكوشة

صرّحت الراقصة دينا خلال لقاءها على قناة القاهرة والناس في برنامج نفسنة، عن حادثة غريبة حصلت معها في أحد الأعراس: "في عريس وعروسة اتطلقوا على الكوشة، وأنا كنت في الفرح برقص. هو دلق الشربات على فستانها، فهي قالتله مش تفتح يا أعمى، كانت في هيلتون، وكنت برقص على المسرح، وأهل العريس صمموا الفرح يكمل زي ما هو وكملت رقص".

- عبدة الشياطين في الدقهلية

تعود أحداث الواقعة نهاية شهر يونيو 2021، في سرادق كبير لإحدى الأفراح في محافظة الدقهلية، ظهر مجموعة عرفت هناك باسم "عبدة الشياطين"، ودخلوا بطفايات حريق وأنابيب غاز لينشئوا جوا احتفاليا غريبا انتهى بكارثة.

وقاموا بوضع "استاندات" عليها صور جماجم ودماء وصورًا مرعبة، وقاموا باستخدام اسطوانات البوتاجاز وطفايات الحريق فى الرقص بطريقة غريبة، بعد تغيير بودرتها ببودرة ملونة وانتهى الأمر بانفجار أحد الانابيب في وجه أحد الحضور وانتقلت للمستشفى.

- من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا

وفي الدقهلية أيضا انتشرت صورة "قايمة" لعروس اكتفى والدها بكتابة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتق الله في كريمتنا"، ورفض كتابة مستحقات العروس المالية على عكس المعتاد والمتعارف عليه.

وأثار ذلك جدل رواد السوشيال ميديا وانتقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، ووضح الوالد ناصر عبد اللطيف ويعمل مهندسا في وزارة البيئة أن الاختيار في الزواج هو الشيء الأهم في العلاقة بين الزوج والزوجة، موضحًا أن اتخاذه لهذه الخطوة بخصوص عدم وجود قائمة أنه رأى في زوج ابنته إنسانا على خلق ودين، وأن الثقة بالزوج كانت سببًا في عدم وجود قائمة الزواج.

- ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي

ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي، صديقتي، وحبيبتي، ورفيقة العمر، القلوب بحبها مسكونة، هي سبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيلي إلى الجنة، وشمس أيامي وقمر لياليا، كلمات مؤثرة من أب لابنته عند عقد قرانها أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل إيجابي مع هذا المشهد المحمل بالمشاعر الصادقة للعروس دنيا عمر، صاحبة الفيديو المتداول لعقد قرانها حينها.

- حفل زفاف بـ"ملابس العزل"

وفي قرية الجبلاو، بدائرة مركز قنا في صعيد مصر يونيو 2021، وتزامنا مع جائحة كورونا انتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي صور لحفل زفاف في مصر تظهر بعض الضيوف بملابس الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل الصحي.

الطبيب العريس محمد عباس في حفل زفافه فاجئه أصدقاؤه بحضورهم الحفل بملابس العزل كدعم معنوي لزميلهم، في ظل المعركة التي تخوضها الأطقم الطبية بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهو الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين.