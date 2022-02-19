لماذا ارتبط تناول الحمام بليلة الزفاف؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بمجرد أن يتم ذكر ليلة الزفاف في مصر، تجد أنها مرتبطة بتناول بعض الأطعمة كالحمام والبط والمأكولات البحرية بأنواعها.

العديد منا بل الأغلبية، يعتقدون أن هذه الأطعمة مفيدة للغاية في دعم صحة الزوجين، ولكن هل فكرت في حقيقة هذا الأمر، وأصل ارتباط الحمام بليلة الزفاف؟.. هذا ما يستعرضه الخليج 365.

وفقا لما أكدته الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الأسرية، فإن ارتباط الحمام بليلة الزفاف، ما هي إلا مجرد عادة مصرية قديمة، منتشرة في عديد المحافظات.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج واحد من الناس، عبر قناة النهار: " بعض الأهالي في عديد المحافظات يعتقدون أن الحمام مفيد للصحة الجنسية للزوجين، لذلك يقدموا هذه الوجبة في ليلة الزفاف".

وتابعت: "على عكس المتعارف عليه بين المصريين، فإن الحمام من الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون ما يؤدي إلى خمول الجسم والشعور بالنعاس، كما أن لحم الحمام دسم".

هل الحمام مفيد في ليلة الزفاف؟

يحتوي الحمام على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم، كما أنه يحتوي على البروتينات التي تساعد على تكوين الأنسجة والعضلات في الجسم، وفقا لموقع dr health benefits.

توجد أيضًا في الحمام نسبة عالية من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ب1، ب2، ب3، ب6، وفيتامين ب المفيد لتغذية الجسم والبشرة، ويحتوي على فيتامين سي المهم للجهاز المناعي لمواجهة الأمراض التي تصيب الجسم.

تحسين النظر: يحتوي الحمام على نسبة جيدة من البروتين تبلغ 36.7 جرام لكل 199 جرام من الحمام أي ما يعادل وزن حمامة، هذه النسبة تساعد على تحسين الرؤية، مما يساعد على تحسين الرؤية ليلاً.

تقوية العظام: يوجد بالحمام نسبة عالية من الكالسيوم تساعد على تقوية العظام، وتمنع من الإصابة بالأمراض التي تصيب الشخص مع تقدم العمر مثل هشاشة العظام تعزيز جهاز المناعة، ويحفز الجسم على تكوين كريات الدم البيضاء التي تقوي من جهاز المناعة، وتحمي من الأمراض.

علاج الأمراض الجلدية: يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على التخلص من المواد المؤكسدة الموجودة في الجسم بسبب أشعة الشمس أو الطعام الملوث، والتي من أعراضها الطفح الجلدي، كما أن البروتين الموجود به يساعد على تدفق الدم إلى الجلد المصاب بالالتهابات.

الوقاية من مرض السكري: يحتوي الحمام على نسبة جيدة من الزنك، الذي يساعد على تنظيم السكر في الدم، وبالتالي فهو يحمي من الإصابة بمرض السكري.

حماية الجهاز العصبي: يحتوي الحمام على نسبة تصل إلى 199 ملليجرام من البوتاسيوم لكل 100 جرام من الحمام، لهذا فإنه يعتبر غذاء جيد للحماية من أعراض نقص البوتاسيوم في الدم، وبالتالي فتناول الحمام يساعد على تكوين الخلايا العصبية.

الحماية من أمراض القلب: يوجد بالحمام نسبة من فيتامين ب6 الذي يقي الجسم من الإصابة بالنوبات القلبية، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم دقات القلب.

أضرار الإفراط في الحمام

عند الإفراط في تناول لحم الحمام فإنه يؤثر سلبًا على صحة الجسم حيث يحتوي على نسبة وفيرة من الدهون خاصة الجلد.

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