الامارات | لص سيارات يفلت من الموت بأعجوبة.. ثم يواصل السرقة بعد لحظات !

شكرا لقرائتكم خبر عن لص سيارات يفلت من الموت بأعجوبة.. ثم يواصل السرقة بعد لحظات ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت إحدى الولايات الأمريكية حادثة غريبة، حيث قام لص بسرقة سيارة ثم تركها على سكة القطار وقفز منها قبل ثوان من اصطدام القطار بالسيارة ما أدى إلى الإطاحة بها وارتطامها بأحد المنازل ونجاة اللص من الموت بأعجوبة، لكن ما حدث بعد ذلك كان مثيراً للدهشة والطرافة حيث حاول بعد ذلك تنفيذ سرقة أخرى في نفس اللحظات !

وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن "أسوشيتد برس" أن الحادث وقع في ولاية فلوريدا الأمريكية عندما قام رجل بسرقة سيارة ثم القفز منها قبل أن يصدمها أحد القطارات. وتسبب القطار في إلقاء السيارة على أحد المنازل القريبة من الحادث، لكنه لم يتسبب في إصابة أي من سكان المنزل.

وزعم اللص أنه سرق السيارة بهدف البحث عن سياراته المفقودة، لكنه علق على قضبان السكك الحديدية ولم يتمكن من إخراج السيارة قبل أن يصل إليها القطار فقفز منها قبل ثوان من اصطدام القطار بها.

والمثير للدهشة والطرافة أن اللص لم يكتف بذلك وإنما حاول سرق رافعة من مكان قريب من الحادث لإخراج السيارة لكن إلقاء القبض عليه منعه من تنفيذ خطته التالية.

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