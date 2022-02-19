الامارات | 5 أمراض خطيرة يمكن اكتشافها عن طريق الفم

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أمراض خطيرة يمكن اكتشافها عن طريق الفم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف طبيب أسنان عن 5 أمراض خطيرة يمكنه اكتشافها أثناء فحص مرضاه، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تتعلق بالأسنان، ولكن يمكن رصدها في الفم عند زيارة الطبيب.

ونقلت "آر تي عربية" عن تقرير لـ"ذا صن" قول الطبيب آزاد إيروملو، إنه من الضروري إجراء فحص للأسنان كل ستة أشهر لرعاية صحة الفم، جنبا إلى جنب مع مراقبة الصحة العامة.

وأضاف: "في حين أن صحة الأسنان واللثة هي التركيز الأساسي عند زيارة طبيب الأسنان، إلا أن هناك مجموعة من المشكلات المحتملة الأخرى التي نبحث عنها أيضا، نحن مدربون على البحث عن المشاكل المحتملة مثل تضخم الغدد الليمفاوية وفقدان كثافة العظام وأنسجة الفم غير المنتظمة والآفات غير المتوقعة في الفم".

وتابع: "نبحث عن تشوهات في الفكين والرأس والرقبة، بما في ذلك الجيوب الأنفية التي تظهر في الأشعة السينية للأسنان. وقد تكون بعض هذه التشوهات ناتجة عن نقص الفيتامينات والمعادن أو التغيرات الهرمونية التي تشكل جزءا من حالة صحية أوسع. ومن الضروري إجراء فحوصات منتظمة للحفاظ على صحة الفم الجيدة، ولكن زيارة طبيب الأسنان قد تكشف أيضا عن مخاوف أكبر يجب معالجتها"، والتي يمكن أن تشمل على:

1. السرطان

يمكن أن يكشف سرطان الفم عن نفسه مع ظهور آفات حمراء أو بيضاء على اللسان أو في قاع الفم أو الأنسجة الرخوة في مؤخرة الفم، ويمكن أن تظهر أيضا علامات كبت المناعة (تثبيط المناعة) والالتهابات الفيروسية في الفم، قبل وقت طويل من ظهورها في مكان آخر.

2. هشاشة العظام

يمكن أن تظهر فحوصات العظام الروتينية علامات تدل على أن نقص الكثافة قد يكون بسبب هشاشة العظام، والحالة نفسها ليست قاتلة، ولكن يمكن أن يكون للكسر نتائج قاتلة، خاصة عند النساء.

3. داء السكري

قد يكون جفاف الفم وانحسار اللثة والنزيف المفرط من العلامات المبكرة لمرض السكري. وإذا لاحظ طبيب الأسنان ذلك فسوف يوصي المريض بإجراء فحص دم للكشف عن الإصابة بداء السكري من عدمه.

4. فقر الدم

إذا كانت بطانة الفم شاحبة جدا، فقد يكون هذا من علامات إصابة المريض بفقر الدم، وهي حالة نادرا ما تكون هذه الحالة قاتلة، ولكن إذا تركت دون علاج فقد تكون خطيرة.

5. الإجهاد

قد يكون طحن الأسنان المفرط علامة على المعاناة من الإجهاد. ويمكن أن يتسبب الإجهاد في ارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها.

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