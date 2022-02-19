الامارات | تعاطف واسع مع البائع العراقي المتجول بعد فيديو بكائه بحرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعاطف واسع مع البائع العراقي المتجول بعد فيديو بكائه بحرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي مقطع فيديو لبائع عراقي متجول صادرت الشرطة عربته، وهو يبكي بحرقة متحسرا على خسارة مصدر رزقه الوحيد، بتعاطف شديد بعد أن انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد المقطع للواجهة مجددا ملف الباعة الجوالين في العراق.

وتواجه هذه الفئة ممن يعرضون بضاعتهم في عربات صغيرة متنقلة أو يفترشونها على الأرصفة والطرقات في العراق، عمليات دهم ومصادرة تنفذها سلطات البلدية والتموين في مختلف المحافظات، كونها غير مرخصة ولا تستوفي الشروط الصحية.

وفي الفيديو الذي حظي بتعليقات كثيرة، ظهر ناصر نواف حمدان وهو يجهش بالبكاء متحدثا عن ما حل به، حيث كان يملك عربة في مدينة كربلاء لكن شرطيا ركلها بقدمه ومنعه بعدها من العمل، فاضطر للذهاب إلى مدينة النجف، ليبيع الماء على "بسطة" في إحدى مقابرها، كاشفا عن تعرضه للمضايقات وشاكيا بؤس حاله.

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