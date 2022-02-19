الامارات | شاهد بالفيديو .. طائرة مصرية تهبط بأعجوبة وسط العاصفة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو .. طائرة مصرية تهبط بأعجوبة وسط العاصفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت وسائل إعلام مصرية وأجنبية فيديو للحظة هبوط طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار هيثرو غرب لندن، رغم الرياح الشديدة التي أثارتها عاصفة يونيس.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الطيار المصري نجح في الهبوط من أول مرة على عكس طائرات أخرى اضطرت للدوران عدة مرات كي تهبط بنجاح.

وأشادت وسائل الإعلام بمهارة الكابتن طيار وليد مراد قائد الطائرة في الهبوط بإنسيابية في وسط العاصفة التي تسببت في تحويل العديد من الرحلات الجوية بالمطارات البريطانية.

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