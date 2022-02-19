شاهد إطلالات النجمات.. هيفاء وهبي جريئة.. وشيري عادل ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

شيري عادل:

ارتدت الفنانة شيري عادل فستان كت متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

هيفاء وهبي:

أطلت الفنانة هيفاء وهبي ببالطو باللون الرصاصي ونسقت أسفله تيشرت باللون الأبيض مع هوت شورت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هند صبري:

تألقت الفنانة هند صبري ببليزر باللون الكافيه مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

داليا البحيري:

ظهرت الفنانة داليا البحيري ببالطو باللونين الأزرق والأبيض ونسقت معه شميز باللون الليموني مع بنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أيتن عامر:

وارتدت الفنانة أيتن عامر ببلوفر باللون الرصاصي مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.