تبطئ عملية التعافي.. تجنب هذه الأطعمة عند الإصابة بأوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ندرك جميعًا أن متحور أوميكرون يؤثر على جهاز المناعة بشكل عام، وفي مثل هذه الحالة، وبصرف النظر عن الأدوية، يحتاج المرء إلى الاعتناء بنظامه الغذائي اليومي.

لذلك، إذا كنت شخصًا مصاب بأوميكرون أو في مرحلة التعافي، عليك تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تضعف الجهاز المناعي وتعيق عملية الشفاء سريعا، نذكرها لكم وفقا لما ورد في موقع "timesofindia".

- الأطعمة المعلبة:

يمكن أن تسبب هذه الأطعمة ضررًا كبيرًا، نظرا لأنها غنية بالصوديوم والمواد الحافظة التي تؤدي غالبًا إلى الالتهاب ويمكن أن تتسبب في تأخير التعافي وضعف جهاز المناعة أيضًا.

- الأطعمة الغنية بالتوابل:

وفقًا للخبراء، يجب تجنب استهلاكها خلال هذه الفترة لأن مثل هذه الأطعمة غالبًا ما تهيج الحلق وتسبب التهيج وتزيد من السعال.

- الأطعمة المقلية:

هذه الأطعمة غنية بالدهون، ويصعب هضمها ويمكن أن تزيد العبء على القناة الهضمية، وثبت أنها تؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء وتثبط وظيفة المناعة، غالبًا ما تزيد من نسبة الكوليسترول الضار أيضًا.

- المشروبات الغازية:

تجنب المشروبات الغازية بأي ثمن خلال فترة الإصابة والتعافي، كل هذه المشروبات تسبب الالتهابات وتعيق عملية الشفاء.

- المخبوزات:

يتم تحضير المخبوزات في الغالب باستخدام الدقيق المكرر الذي يحتوي على نسبة عالية من الجلوتين والدهون والسعرات الحرارية والسكر والدقيق الأبيض، وكلاهما يضران بصحة الجهاز المناعي، لذا إذا كنت ترغب في استهلاكها، عليك اختيار دقيق القمح.

- المنتجات السكرية:

الأطعمة مثل الحلوى والشوكولاتة والكعك والبسكويت وغيرها من الحلوي مليئة بالسكر الأبيض، الذي يعد من أسوأ الأطعمة لجهاز المناعة، ما يعيق عملية الشفاء أثناء التعافي.

لذلك، عليك استبداله ببدائل صحية مثل العسل وسكر جوز الهند وشراب القيقب.

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