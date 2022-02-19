خسرت 51 كيلو وأصبحت عارضة أزياء.. فتاة تنجح في فقدان وزنها في6 أشهر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة ولكنه يمكن أن يصبح بسيط وسهل عندما يكون لديك أشخاص يعلقون باستمرار على مظهرك وزيادة وزنك بسخرية وتنمر، حدث شيء مشابه مع جوانا البالغة من العمر 22 عامًا، لكن بفضل الإرادة القوية، استطاعت من فقدان وزنها الزائد في 6 أشهر فقط، بل أصبحت أيضًا عارضة أزياء.

لكن كيف فقدت الفتاة الهندية جوانا جوزيف 51 كيلو جراما في 4 أشهر؟.. إليكم حكايتها مع فقدان الوزن، وفقا لموقع "timesofindia".

الاسم: جوانا جوزيف.

المهنة: طالبة / عارضة أزياء.

العمر: 22 سنة.

الطول: 180 سم.

أعلى وزن مسجل: 104 كجم.

تم فقدان الوزن: 51 كجم.

المدة التي استغرقتها لإنقاص الوزن: 6 أشهر.

- نقطة التحول:

"منذ أن كنت بدينة، تلقيت كثير من الكراهية من عائلتي وأصدقائي، لكن كل التنمر أصابني وقررت تغيير نمط حياتي إلى الأبد، كان ذلك عندما بدأت في اتباع أسلوب حياة صحي وأدرجت ممارسة الرياضة في روتيني"، حسب ما قالته جوانا.

- النظام الغذائي المتبع:

الإفطار: كوب عصير برتقال وبعض الفاكهة وشريحتين من خبز القمح الكامل مع الزبدة.

الغذاء: قليل من الأرز البني مع أطباق جانبية صحية مثل الدجاج على البخار والأسماك والبيض والتوفو والسلطة.

العشاء: تناول العشاء آخر مرة الساعة 7 مساءً، ويشمل واخد من خبز شباتي مع بعض الكاري والخضروات، مع الحرص على شرب كوب من الشاي الأخضر.

وجبة قبل التمرين: وعاء كامل من الخضروات التي يتم طهيه على البخار مع الدجاج والسمك.

وجبة ما بعد التمرين: تناول شيئًا خفيفًا مع كوب من الشاي الأخضر.

- اتباع تمرين رياضي:

تشير أيضا: "تدربت بشكل كبير في المنزل لفقدان كل الكيلوجرامات الزائدة، روتين التمرين كما يلي: اثنتين من الدمبل بوزن 5 كيلوجرامات، ثم قمت بتنزيل تطبيقات التمرين على هاتفي واتبعت التوقيت، إضافة إلى ممارسة رياضة الجري لمدة ساعتين كل يوم في المساء".

- وصفات قليلة السعرات الحرارية:

الكينوا مع الدجاج أو السمك المطهو على البخار، والخضروات المسلوقة، بالإضافة إلى ذلك، تناول الزبادي الممزوج بالفواكه والجرانولا ، وكوب من الأرز البني.

- أسرار اللياقة التي كشفت عنها:

تقول: "تناول العشاء قبل الساعة 7 مساءً، بحيث يكون لجسمك الوقت الكافي لهضم الطعام قبل الذهاب إلى النوم، مع تناول كوب من الشاي الأخضر، فهو يحافظ بشكل رائع على عملية التمثيل الغذائي، والحرص على شرب كثير من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم".

- كيف أبقى متحمسًا؟

كلما شعرت بقليل من الإحباط، أفكر في كل التعليقات السيئة من الآخرين، وكنت أحاول دائمًا أن أجعل نفسي شخصًا أفضل.

- كيف تتأكد من أنك لا تفقد تركيزك؟

وأشارت الفتاة: " أعتقد أن قوة الإرادة مهمة إذا كنت بحاجة إلى تحقيق أي شيء، نحن بشر ونميل إلى الانحراف عن المسار في بعض الأحيان وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى أشخاص إلى بجانبنا لتذكيرنا بهدفنا في الحياة، وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون قوي الإرادة ومصممًا على تحقيق هدفك".

- ما أصعب مرحلة مررت بها بسبب زيادة الوزن؟

تشرح جوانا: "بالإضافة إلى قيام الآخرين بالتنمر والاستهزاء بي ، أشعر أن زيادة الوزن تجعلك أكثر كسلاً لأنك لا تملك الدافع لفعل أي شيء، كما أنني أعاني من مشاكل في الدورة الشهرية بسبب الوزن الزائد ، حتى الجري أو صعود الدرج أصبح مهمة ضخمة بالنسبة لي حيث انتهى بي الأمر بالشعور بضيق التنفس".

- ما تغييرات نمط الحياة التي قمت بها؟

"بدأت في ممارسة الرياضة أكثر، وتناول الطعام الصحي، وتكوين صداقات مع الأشخاص الإيجابين، وعندما اتجهت إلى الموضة والأزياء، أصبحت أكثر ثقة بجسدي ولياقتي، وساعدتني مهنتي في عرض الأزياء على أن أحب نفسي أكثر".

- ما أدنى نقطة بالنسبة لك؟

وتابعت أيضا: "كان أسوأ جزء في زيادة الوزن هو أن الجميع ظلوا يخبرونني كيف لن أكون سعيدًا أبدًا بسبب وزني وحجمي، وكانت هناك أوقات كادت أن أستسلم فيها لكن والدي ساعدني على الاستمرار".

"لم تصبح الأمور أسهل بعد فقدان الوزن حيث ظل البعض أيضا يعلقون بأنني تناولت أدوية لإنقاص الوزن أو أجريت جراحة تجميلية".

- الدروس المستفادة من إنقاص الوزن:

تنصح الفتاة: " كل شيء ممكن أن يتم إذا وضعت عقلك وروحك فيه، لا شيء يفوق الفرح الذي يأتي بعد العمل الجاد وتحقيق هدفك، قد يكون لديك الكثير من علامات التمدد أو حتى ترهل الجلد في بعض الأحيان لكن يجب أن تفخر بذلك".

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