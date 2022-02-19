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الامارات | بيان من المرور بشأن حادث دهس سعودية من قبل مركبة في الباحة

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من المرور بشأن حادث دهس سعودية من قبل مركبة في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت إدارة مرور منطقة الباحة بالمملكة العربية حادث دهس مواطنة من قبل مركبة لاذ صاحبها بالفرار من الموقع، نقلت إثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم القبض على قائد المركبة وإحالته للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان مقطع فيديو وثق لحظة دهس سيارة مسرعة لامرأة في الباحة، صباح أمس الجمعة .

وذكرت المصادر أن المرأة عبرت الطريق للجانب الآخر، وتعرضت لإصابات خطيرة جراء الحادث.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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