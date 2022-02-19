الامارات | مضيفة تكشف سببا "خطيرا" يمنع المسافرين من تغيير مقاعدهم على متن الطائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مضيفة تكشف سببا "خطيرا" يمنع المسافرين من تغيير مقاعدهم على متن الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت مضيفة طيران من تغيير المقعد على متن الطائرة دون إعلام أحد المضيفين لسبب مخيف إلى حد ما.

وتكشف سيرينيتي هالي، التي تعمل ضمن شركة الطيران الأميركية American Airlines، عن عدد من الحقائق المثيرة عن الحياة كفرد من طاقم الطائرة عبر مقاطع الفيديو التي تنشرها على "تيك توك".

ووفقا لهالي فإن تغيير بعض المسافرين لمقاعدهم على الطائرات قبل إقلاع الرحلة قد يتسبب في قيام الطائرة بهبوط اضطراري بسبب طريقة توزيع الوزن، وقد يصل الأمر إلى تحطم الطائرة. بحسب "نيويورك بوست"

وفي أحد مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرتها هالي عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي، أخبرت متابعيها البالغ عددهم 10.2 ألف لماذا لا ينبغي تغيير المقاعد على متن الطائرة أبدا دون إخبار الطاقم، وذلك لسبب خطير، قائلة: "هذه حقيقة سريعة وممتعة عن الطائرات ولماذا لا ينبغي تغيير مقعدك دون سؤال المضيفة.

وأضافت قائلة، قبل الإقلاع، نقوم دائما بما يسمى الوزن والتوازن فقط للتأكد من أن الوزن جيد على متن الطائرة والتوازن على ما يرام للإقلاع. ولذلك عندما تقوم بتغيير مقعدك، فإنك في الواقع تقوم بتغيير ميزان الطائرة، لذا تأكد من أن تسأل دائما".

وأعرب الكثير من الناس عن حيرتهم بشأن هذه المعلومة في التعليقات. فيما أكد أحد الطيارين ما قالته هالي، وكشف عن لحظة مخيفة مر بها أحد أفراد طاقمه ذات مرة بعد تحرك الركاب قبل الرحلة.

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