أوميكرون والإصابة الثانية.. دراسة تكشف مفاجأة عن المتحور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أجرت جامعة إمبريال كوليدج لندن، دراسة حديثة، أظهرت أن خطر الإصابة مرة أخرى بمتحور أوميكرون أعلى بخمس مرات من السلالات الأخرى.

وقال الخبراء إن حالات الإصابة مرة أخرى توجد بشكل أكبر في متغيرات أوميكرون، في ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature ، قال الباحثون إن متغير Omicron شديد العدوى من SARS-CoV-2 ، زاد بشكل كبير من عدد الأشخاص المصابين بـ Covid ، على عكس المتغيرات السابقة.

ووفقًا للبيانات التي شاركتها وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، قبل منتصف نوفمبر، أي قبل الوقت الذي تم فيه العثور على سلالة Omicron من الفيروس التاجي، شكلت حالات إعادة العدوى حوالي 1 في المائة من الحالات المبلغ عنها لـ Covid-19 ، ولكن المعدل قد ارتفع الآن إلى حوالي 10 في المائة.

كيف تحدث العدوى مجددا؟

تحدث العدوى مرة أخرى عندما يتعرض جسم الإنسان لنفس الفيروس حتى بعد الإصابة لأول مرة.

تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، "إعادة العدوى بالفيروس المسبب لـ COVID-19 تعني أن الشخص قد أصيب، وتعافى، ثم أصيب لاحقًا بالعدوى مرة أخرى، بعد التعافي من كوفيد، سيكون لدى معظم الأفراد بعض الحماية من تكرار العدوى، ومع ذلك، تحدث العدوى مرة أخرى".

تقول منظمة الصحة العالمية (WHO) أيضًا عن إمكانية إعادة العدوى بسبب سلالة أوميكرون: "تشير الأدلة الأولية إلى أنه قد يكون هناك خطر متزايد للإصابة مرة أخرى بأوميكرون (أي أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بـ COVID-19 يمكن أن يصابوا مرة أخرى بسهولة أكبر مع Omicron) ، مقارنة بالمتغيرات الأخرى المثيرة للقلق".

ما الذي يسبب الإصابة مرة أخرى بـ COVID؟

تقول كاثرين بينيت، عالمة الأوبئة بجامعة ديكين، إن المزيد من العدوى هو سبب عودة العدوى، وأوضحت أنه مع تعرض المزيد من الأشخاص للفيروس بالفعل، هناك فرصة أكبر لرؤية العدوى مرة أخرى، انتشار Omicron السريع يزيد أيضًا من الفرصة.

لكن بينيت قالت إن قدرة المتغير على التهرب من المناعة تلعب دورًا على الأرجح، وهو ما قاله أيضًا العديد من خبراء الصحة الآخرين، أكدت العديد من الدراسات أن متغير Omicron يفوق المناعة الناتجة عن التطعيم أيضًا.

هل تختلف أعراض عدوى COVID عن عدوى المرة الأولى؟

على الرغم من أن أعراض أوميكرون خفيفة، إلا أن الخبراء وأولئك الذين أصيبوا أكثر من مرة قالوا إن أعراض عدوى COVID شديدة للغاية، بالذهاب مع تقارير تجارب الأشخاص المصابين بعدوى COVID ، يمكن القول أن أعراض الإصابة مرة أخرى والعدوى لا تختلف عن بعضها البعض.

وقال خبراء الصحة إن أعراض الإصابة مرة أخرى تختلف من شخص لآخر تمامًا مثل أعراض عدوى كوفيد، بينما يعاني العديد من الأشخاص من التهاب الحلق وسيلان الأنف، يمكن أن يصاب كثيرون بصداع خفيف إلى شديد.

متى يمكن أن يصاب المرء بفيروس كورونا مرة أخرى؟

ربط العديد من الخبراء المناعة بالعدوى مرة أخرى، على الرغم من عدم وجود إجابة محددة حول الوقت الذي يمكن أن يصاب فيه الشخص مرة أخرى، ولكن وفقًا للبيانات الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، "تشير أحدث البيانات إلى أن إعادة اختبار شخص ما في الأشهر الثلاثة التالية للعدوى الأولية ليست ضرورية إلا إذا كان هذا الشخص يظهر عليه أعراض COVID-19 والأعراض لا يمكن أن ترتبط بمرض آخر ".

"إذا كنت مصابًا بعدوى خفيفة، ولم تحصل على استجابة مناعية جيدة جدًا، وتعرضت مرة أخرى لجرعة كبيرة من الفيروس، فهذا ممكن بالتأكيد"، هذا ما قاله الدكتور توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في الجامعة بوفالو في نيويورك.

تقول دراسة ومسح أجرته وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن عودة العدوى ممكنة إذا مرت أربعة أشهر على الإصابة الأولى.

ألا توفر الإصابة السابقة أي مناعة؟

نعم، توفر العدوى السابقة من فيروس كورونا مناعة ضد الفيروس، لكن درجة المناعة تختلف من متغير إلى آخر.

وجد فريق من الباحثين في كلية طب وايل كورنيل، في الدوحة، أنه على الرغم من الإصابة السابقة بالعدوى كانت فعالة بنسبة 90 في المائة في منع الإصابة بمتغيرات ألفا أو بيتا أو دلتا، إلا أنها كانت فعالة بنسبة 56 في المائة فقط ضد أوميكرون.

يشير هذا بطريقة ما إلى أن الحماية التي توفرها العدوى الفيروسية للجسم من المرجح أن يتم تقليلها للسلالة القادمة.

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