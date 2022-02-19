كورونا اليوم: مفاجأة صادمة بشأن أوميكرون.. وأعراض يمتنع معها الحصول على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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أعراض يمتنع معها الحصول على لقاحات كورونا

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، عن الأسباب المؤقتة التي تمنع المواطنين من الحصول على لقاحات كورونا لتجنب حدوث مضاعفات على صحية.

وقال عبد الغفار إن من بين أسباب تأجيل موعد أخذ جرعة كورونا، معاناة الشخص خلال 10 أيام من أي من هذه الأعراض: "الحمى، آلام في العضلات والجسم، التهاب الحلق، سعال، فقدان حاسة الشم والتذوق، الغثيان والقيء، ضيق تنفس، احتقان- سيلان الأنف، الإسهال، الصداع"، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة: المتحوّر "الشبح" من أوميكرون قد يسبب مرضا أكثر خطورة

يمكن أن يتسبب متحور أوميكرون "الخفي"، أو BA.2 كما يطلق عليه رسميا، في إصابة أكثر خطورة من النسخة الأصلية للسلالة - وقد يكون قادرا على تجنب بعض العلاجات.

ووجد باحثون في جامعة طوكيو باليابان أن السلالة الجديدة - التي كانت معروفة بالفعل بأنها أكثر عدوى من BA.1، النسخة الأصلية من أوميكرون - تسبب في حالات أكثر خطورة من الفيروس لدى الهامستر المصاب، ويعتقد الباحثون أن النسب، التي تشكل حوالي خمسة بالمائة من حالات "كوفيد" الأمريكية وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لها خصائص مشابهة لمتحور دلتا في الطريقة التي تؤثر بها على رئتي الشخص. يجعلها أكثر خطورة من سابقتها، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة تكشف مفاجأة عن أوميكرون: خطر الإصابة مرة أخرى يزيد 5 مرات عن المتحورات الأخرى

أجرت جامعة إمبريال كوليدج لندن، دراسة حديثة، أظهرت أن خطر الإصابة مرة أخرى بمتحور أوميكرون أعلى بخمس مرات من السلالات الأخرى.

وقال الخبراء إن حالات الإصابة مرة أخرى توجد بشكل أكبر في متغيرات أوميكرون، في ورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature ، قال الباحثون إن متغير Omicron شديد العدوى من SARS-CoV-2 ، زاد بشكل كبير من عدد الأشخاص المصابين بـ Covid ، على عكس المتغيرات السابقة.

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