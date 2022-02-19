هل ظهرت حالات في المملكة المتحدة.. ما هو متحور "دلتا كرون" الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع ظهور تقارير عن حالات كوفيد بسبب متغير دلتا كرون في المملكة المتحدة، بدأت الأسئلة الجديدة في الظهور حول الجائحة العالمية التي استمرت عامين.

دلتا كرون هو مزيج من متغيرات دلتا وأوميكرون لفيروس كورونا. يطلق عليه ذل ، لأنه يضم توقيعات جينية شبيهة بأوميكرون داخل جينومات دلتا.

"يُعتقد أن Deltacron ذو الطفرات الفائقة قد تطور لدى مريض التقط كلا المتغيرين في نفس الوقت ولكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم نشأته في بريطانيا، ولا يعرف مسؤولو وكالة الأمن الصحي البريطانية (UKHSA) أيضًا هل هو معدي أو شديد أو ما إذا كان سيؤثر على أداء اللقاح"، كما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وأضافت الصحيفة أن وكالة الأمن الصحي البريطانية، أكدت أن المسؤولين "غير قلقين" من المتحور لأن عدد الحالات "منخفض".

ما هو دلتاكرون؟

أصبح متغير Deltacron موضوعًا للقلق في الأيام القليلة الماضية بعد أن أصدرت وسائل الإعلام الدولية تقارير عن إصابة أشخاص به في المملكة المتحدة.

في يناير 2022، عندما تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بدلتاكرون من قبرص، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه ناتج عن تلوث مختبري، وقال العديد من الخبراء أيضًا إنه قد يكون نتيجة تلوث تسلسل الجينوم.

ما هي أعراض عدوى مرض دلتا كرون؟

حتى الآن لم يتم العثور على أي شيء حول أعراض هذا المتحور، قبل الحالات التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة، تم العثور على 25 حالة في قبرص حيث تم إدخال 11 من الأفراد المصابين من Deltacron إلى المستشفى في وقت سابق.

حول شدة Deltacron ، قال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، إن هذا المتحور "لا ينبغي أن يشكل تهديدًا كبيرًا".

وأكد البروفيسور: "في الوقت الحاضر، كل من دلتا ومعظم متغيرات أوميكرون، تتراجع بسرعة ودلتا تنقرض تقريبًا في هذا البلد، سيكون لدى Deltacron مستضدات مشتركة من كل من Delta و Omicron ولدينا بالفعل مستويات عالية من المناعة ضدهم، لذلك من الناحية النظرية لا ينبغي أن تشكل تهديدا كبيرا، لكن لا أحد يستطيع التنبؤ بكل شيء على وجه اليقين، لكن في الوقت الحالي لست قلقا للغاية ".

ما هو معدل انتشار هذا المتحور من COVID-19؟

في حين أنه لم يُقال الكثير عن الأعراض ومعدل انتقال المتغير، فإن ارتباطه بـ أوميكرون يعطي انطباعًا عن معدل انتقال مرتفع، لا توجد معلومات رسمية متاحة لتأكيد طبيعة المتغير ومعدل انتقاله وعامل الخطر وشدته.

قيل إن متغير Omicron للفيروس التاجي لديه معدل انتقال مرتفع بين جميع المتغيرات المثيرة للقلق.

لمتابعة كل ما يخص النصائح الطبية.. اضغط هنا